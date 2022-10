La figura del interim manager para afrontar la gestión del cambio en una empresa, con Manager in Inmotion Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Para mantenerse competitivas y a la vanguardia en su sector, las empresas necesitan recurrir a cambios importantes en su ADN, ya sea modificando sus métodos de trabajo, incorporándose a la transformación digital o aplicando otras técnicas de innovación y mejora. Cuando se trata de diseñar e implementar cada uno de estos procesos de manera adecuada, elinterim manager es el profesional por excelencia.

Se trata de un profesional especializado en diversas áreas del negocio, que se incorpora con un contarto de servicios, de manera provisional, dentro de la empresa para ayudar al equipo a adaptarse con éxito a los nuevos escenarios del presente y del futuro.

Debido a su importancia en el contexto organizacional, en la actualidad, empresas de distintos sectores recurren a la contratación de estos profesionales a través de empresas como Manager in Inmotion. Así lo confirma la Asociación Interim Management España, destacando que la demanda de este perfil presenta un crecimiento interanual del 40 %.

¿Qué rol tiene el interim manager en la gestión del cambio en las empresas? El objetivo del profesional está orientado, principalmente, a ayudar a las organizaciones en su gestión de cambio, por lo que diseña y pone en marcha una estrategia que facilite la transición y la implementación de los nuevos procesos en todos los niveles de la organización. Su trabajo no culmina con la implementación de los cambios, porque sus funciones también abarcan la sostenibilidad de la mejora para asegurar el éxito del proyecto.

Manager In Motion cuenta con un equipo multidisciplinar de interim managers que se encargan de implementar nuevos procesos en las empresas, concretando resultados a corto plazo. Para eso, analizan la raíz de la situación en las compañías para definir un plan de actuación óptimo y exhaustivo que les permita conseguir resultados de manera rápida y efectiva.

Metodología para implementar una transformación sostenible Para alcanzar los objetivos de sus clientes, los profesionales de la empresa han desarrollado una técnica propia que les permite agilizar la implementación de las mejoras. Se trata de la metodología MOTION, que permite analizar el problema y contexto único de la empresa, diagnosticar las acciones a seguir, así como implementar las estrategias y las nuevas habilidades que debe adoptar el equipo. A continuación, se encargan de difundir los planes en la organización, midiendo los resultados obtenidos y reforzando el traspaso del proyecto para darle continuidad al proceso.

En todo momento, el equipo de Manager In Motion acompaña al manager líder del proyecto en el desarrollo de los planes trazados para asegurar el éxito en la misión.

A través de todos estos aspectos, se refuerza a los equipos de las empresas para que adquieran nuevas habilidades necesarias para asumir los cambios y salir más preparados para enfrentar futuras dificultades.



