Características de los cepillos de dientes de My Own

Una limpieza dental diaria y profunda no solo beneficia la salud bucal, sino que también es importante para tener todo el organismo en excelentes condiciones.

Existen estudios donde se demuestra que hay una relación directa entre las enfermedades periodontales con males mayores como la diabetes o los problemas cardiovasculares.

De ahí que velar por una buena higiene oral sea imprescindible, ya que puede prevenir la aparición de otras patologías más graves que pongan en peligro la salud. Para May Own, una compañía española que diseña y fabrica unos de los mejores cepillos de dientes del mercado, el tiempo que se le dedica a la limpieza es fundamental para mantener la dentadura en excelentes condiciones. Por esta razón, ha diseñado modelos de cepillos variados y diferentes, para que sus clientes puedan gozar de una experiencia única, sin disminuir el tiempo de lavado.

La combinación perfecta: modelos originales y diseños funcionales Los modelos que ofrece esta compañía cuentan con mangos ergonómicos estampados con motivos inspirados en el art déco, en la geometría sagrada y en la naturaleza. Cada cepillo tiene un diseño diferente que se adapta a la personalidad y gustos del cliente, así como a su dentadura.

El mango está hecho con una línea de mástil sólida y con extremos afilados que mejoran notablemente el confort ergonómico al momento de sujetar el cepillo y moverlo repetidas veces. Su mástil cuenta con una apariencia plana que mejora la sujeción y facilita la limpieza profunda de los dientes, ofreciendo unos resultados más eficientes que con los cepillos tradicionales.

El conjunto de filamentos que forman parte de las cerdas está compuesto por hilos de poliamida, elaborados con materiales de excelente calidad y biosostenibles, capaces de remover capas de bacterias, incluso en zonas de difícil acceso.

La empresa tiene el respaldo de profesionales del sector Los productos de My Own han sido probados por profesionales especializados en limpieza y salud dental y se encuentran respaldados por cientos de clientes que notaron mejoría en el aspecto y salud de sus dientes. Gracias a esto, la compañía se ha catapultado como fabricante de unos de los mejores cepillos de dientes del mercado. Cada ejemplar se elabora cumpliendo con los requisitos de la normativa de sanidad dictaminada por la Comisión Europea y la FDA.

Por estas razones, My Own invita a todas las personas interesadas en adquirir un cepillo de dientes único y de calidad a que ingresen a su tienda virtual y elijan el modelo que mejor se adapte a su personalidad y expectativas de limpieza. My Own cuenta con diseños hechos para todos los gustos y presupuestos, garantizando una experiencia de higiene dental diaria más emocionante y personalizada.