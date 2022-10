Una canción con conciencia para el Benidorm Fest 2023 Comunicae

lunes, 24 de octubre de 2022, 16:35 h (CET) "A las Puertas del Cielo" es el metafórico título con el que el dúo alicantino The Swan de Villajoyosa va a intentar abrirse camino en la próxima convocatoria para el BenidormFest 2023 El dúo, formado por David Villalón como cantante y Rafa Madrid a la guitarra, recrea, en una peculiar mezcla de estilos, entre Rock sinfónico y Rap para los tres escasos minutos a los que las bases del festival permiten, una escena anti-belicista con ese profundo sentir deseado por todos: detener cualquier absurda guerra y con ello el sufrimiento de millones de personas.

"Ojalá algo tan sencillo como la simple divulgación de una melodía así tuviese implícita la magia de poder detener enfrentamientos bélicos, eclipsando la mísera estampa de quienes las provocan, pues solo merecerán ser recordadas sus víctimas por su valor e inocencia".

The Swan cuenta a sus espaldas con más de 40 canciones inéditas de Rock pop en su propio estilo. La extraordinaria voz de David hace de sus temas algo único tanto en sus grabaciones como en directo. Con una trayectoria a sus espaldas desde su juventud pasaron por diversas formaciones (Carroloco - Benidorm, Maldita Ilusión - Villajoyosa), y ahora juntos desde hace más de quince años colaboran en sus propias grabaciones de estudio (Hollywood Studios - La Cala Finestrat, Magic Moment Productions - La Nucía).

Esta es su primera aparición después de varios años y al parecer va a ser el momento que marcará el lanzamiento y publicación de sus obras.

La temática de su estilo marca su producto que es, como se ha dicho, de conciencia, algo importante para los tiempos que corren, aunque también los tienen en defensa del medioambiente, contra la violencia de género, de superación a crisis, de amor, etc.

Se les desea todo el apoyo necesario a esta iniciativa en su compromiso para la paz en el mundo. Para acceder y apoyar esta maravillosa iniciativa, entrar y seguir en Instagram #alaspuertasdelcielo #theswan_duo

