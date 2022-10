Servicios de hacking y auditoría informática, con Hack by Security Emprendedores de Hoy

En la auditoría informática se ejecutan actividades para conocer el estado actual de los servidores, captar una fuga informativa y potenciar las barreras que protegen la información. Toda empresa que maneja sistemas informáticos se ve en la necesidad de ejecutar una auditoría para evaluar e identificar problemas de seguridad dentro de los mismos.

En este sentido, Hack by Security es una compañía que ofrece una gran variedad de programas de ciberseguridad para resolver las problemáticas que aquejan a la estructura.

Importancia de la auditoría informática, por Hack by Security Con la implementación de los sistemas digitales en la gestión empresarial, el hackeo de información es cada vez más común en todo el mundo. Una forma de evitar este problema son las auditorias de ciberseguridad, ya que ofrecen una visión objetiva del sistema. Su función es estudiar los elementos internos y externos, para brindar información sobre los espacios vulnerables. Al ser un procedimiento tan relevante para el funcionamiento de la compañía, Hack by Security dispone de diversos servicios que se adaptan a las necesidades de cada organización o sistema.

Uno de los más buscados es el de seguridad web, que consiste en una revisión externa que engloba tanto las páginas web como las aplicaciones que gestionan la organización de manera externa. En este procedimiento, se ejecutan pruebas para conocer el estado de las barreras de seguridad, evaluar la integridad y posibles fallos en el sistema. Al inicio, recopilan cada detalle del proceso para descubrir las problemáticas en torno a la red, y luego ejecutan diversas pruebas de seguridad, en las que integran la inyección SQL, métodos de autenticación, cifrado débil o la validación incorrecta de parámetros, entre otras, para verificar que el sistema es seguro.

Servicios de auditoría informática con resultados garantizados Conociendo la relevancia de la información en todo tipo de organizaciones, la auditoria informática interna permite adentrarse en la red del cliente y estudiar a fondo el nivel de seguridad. Dependiendo de su finalidad, se puede realizar dentro del propio sistema o en la plataforma digital. Para conocer cuánto acceso tiene el usuario promedio, el auditor ejecuta funciones propias del individuo y determina cuan vulnerable es la estructura. De igual manera, establece procedimientos desde la conexión interna por medio de una credencial autorizada o como un hacker que adquiere funciones de forma ilícita.

Además del sistema en general, existen varios puntos abiertos a posibles daños, por lo que Hack by Security dispone de auditorías para red inalámbrica, código fuerte, dispositivos móviles y muchas más. Si bien en la actualidad existen muchas amenazas en las redes y servidores, también hay maneras de proteger la integridad de los datos. Para conocer sus servicios de auditoría informática, Hack by Security cuenta con una página web en la que detalla todos sus programas disponibles, así como vías de contacto directo para adquirir un presupuesto.



