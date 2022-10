Experimentar y vivir el idioma en lugar de estudiarlo, el método de las clases de inglés de English Tickety Boo Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 10:05 h (CET)

Hablar inglés permite a las personas no solo comunicarse en un idioma que es utilizado prácticamente en todo el mundo, sino que facilita el acceso al mercado laboral, además de permitir estudiar en el extranjero y desenvolverse sin problemas en distintos países.

Por ello, resulta fundamental aprender inglés de manera natural y eficaz, a través del innovador método de enseñanza de English Tickety Boo. Este está basado en clases de inglés planteadas como un late night show, en el que el aprendizaje ocurre de manera subliminal, involuntaria y divertida, mediante, entre muchas otras actividades, anécdotas, historias y experiencias de la vida del alumno y del profesor.

El método innovador de English Tickety Boo Si bien los avances producidos en el ámbito de la pedagogía no han logrado desplazar a los métodos de gramática-traducción que se utilizan para enseñar inglés desde el siglo XIX, los mismos presentan graves deficiencias en la obtención de resultados prácticos, ya que sus ejercicios no brindan un contexto real a los estudiantes. De esta manera, en English Tickety Boo se utiliza un enfoque ecléctico que combina varios de los métodos más innovadores y alternativos de enseñanza de idiomas.

En este sentido, las clases se desarrollan completamente en inglés, poniendo el foco en la expresión oral y sin ningún tipo de referencia a la gramática, excepto en las ocasiones puntuales en las que es preciso entender algún tipo de estructura del idioma. Al mismo tiempo, se utilizan situaciones de la realidad cotidiana para que los alumnos puedan hacer uso de las distintas expresiones con precisión, fluidez y la pronunciación correcta.

Este método considera al aprendizaje de idiomas como un proceso de resolución de problemas y una experiencia emocional, por lo que en las clases se utilizan como recurso las experiencias, recuerdos, gustos y deseos de los alumnos.

¿Por qué aprender inglés en English Tickety Boo? A través de un método innovador y alternativo de enseñanza, English Tickety Boo garantiza a los alumnos la posibilidad de aprender inglés divirtiéndose, siendo capaces de transmitir ideas, pensamientos y sentimientos con fluidez y confianza para desenvolverse en dicho idioma. Las clases son impartidas por un profesor de inglés cualificado con el certificado TEFL y con 25 años de experiencia en la enseñanza. De este modo, puede brindar a los estudiantes los conocimientos actuales más relevantes y eficaces, adecuándose a las capacidades de cada uno de ellos.

Así, sus clases se plantean como un late night show en el que se suceden distintos pasajes de actividades lúdicas con un trasfondo educativo de manera interactiva, dinámica y entretenida.

Quienes deseen apuntarse a las clases de inglés de English Tickety Boo pueden acceder a su página web e informarse sobre los distintos cursos disponibles.



