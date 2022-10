La importancia de buenas imágenes en una e-commerce, por Orbitvu Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de octubre de 2022, 08:26 h (CET)

La importancia de tener buenas imágenes e-commerce es un aspecto desconocido por muchos.

Todos estos deben saber que el éxito de una tienda virtual no solo depende de que brinde una óptima experiencia al usuario, que tenga una logística impecable y un inventario actualizado, sino que también es imprescindible promocionar productos y servicios que impacten visualmente al público, que lo enamoren y que lo inciten a comprarlo. Para lograr los objetivos, es necesario contar con aliados como Orbitvu, una compañía tecnológica que se encarga de construir soluciones visuales innovadoras y automatizadas para el sector comercio online. La misma cuenta con oficinas en España, EE.UU., Polonia, Alemania, Francia y Gran Bretaña.

Razones por las cuales es fundamental tener buenas imágenes Saber la importancia de usar buenas imágenes en un e-commerce es algo necesario para no cometer errores que terminen en un fracaso empresarial. Por un lado, hay que destacar que las fotografías que se aprecian en una tienda por internet son la carta de presentación, pues definen la seriedad de una marca y hasta la calidad de aquello que ofrecen.

Por otra parte, las buenas imágenes en los e-commerce son una de las mejores formas de comunicar, de tener un valor agregado y de destacar entre la competencia. No obstante, la idea no es solo tener gráficas de alto impacto, ya que también es preciso que estas plasmen el concepto de determinado negocio.

Las imágenes son un reflejo de la personalidad de la marca. Si la misma impresiona a los internautas se quedará en sus mentes y los persuadirá hasta que se conviertan en compradores.

Finalmente, cabe destacar que las fotos son la única referencia que tiene la clientela que necesita o desea adquirir un producto. Es decir, es totalmente improbable que una persona adquiera un artículo sin verlo en una imagen. Lo mismo pasa si dichas fotografías son de baja calidad, pues no lograrán captar la atención de nadie.

El éxito de Orbitvu Orbitvu es una empresa que ofrece sus servicios a quienes tienen tiendas virtuales. La misma cuenta con una gama de dispositivos para la creación de contenido fotográfico y de vídeo.

Son innumerables las compañías de todo el mundo que hoy solicitan sus servicios, lo que les ha permitido tomar millones de fotos y vídeos de productos. También son significativos los casos de éxito. Diferentes marcas y profesionales recomiendan sus productos, entre ellos Alphastudio XL y XXL, Alphashot Micro, Alphastudio Compact, Alphashot XL y Alphashot 360.

Los interesados en saber más acerca de las soluciones de Orbitvu pueden acceder a su página web, donde ofrecen información detallada. En la plataforma también se encuentran todos los canales de contacto.



