Espacios de trabajo inspiradores para reunir, compartir y evolucionar en un proyecto de la mano de GroundInn

miércoles, 19 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Términos como el coworking y el coliving han cobrado una gran relevancia en los últimos años.

Estos son considerados espacios orientados a contribuir al desarrollo de proyectos e ideas empresariales lejos de sitios de trabajo convencionales. En estos lugares, es posible encontrar una red de apoyo apropiada no solo para incrementar la productividad, sino también como método de innovación y aprendizaje para los empleados.

En atención a estas características, GroundInn, una compañía especializada en servicios de desarrollo empresarial, ha logrado distinguirse por proporcionar un espacio de trabajo que permita además compartir y evolucionar. La implementación de elementos específicos a los objetivos y proyectos de cada uno de sus clientes, es lo que permite a esta empresa contribuir a mejorar el crecimiento y rendimiento de empresas y empleados en diferentes áreas.

Lugares que promueven la innovación y evolución De acuerdo con especialistas, la gestión del ambiente laboral resulta esencial para el bienestar de los empleados y el crecimiento de una organización. En ese sentido, el coworking se ha caracterizado como un recurso valioso para potenciar un ambiente laboral que no solo resulte seguro, sino también dinámico y eficiente.

Es por esta razón que compañías como GroundInn brindan a sus clientes la posibilidad de desarrollar un espacio de trabajo adecuado para el desarrollo armonioso y apropiado de sus empleados. Adicionalmente, esta empresa se caracteriza por ofrecer opciones de servicios orientados a introducir al mercado proyectos empresariales e impulsar aquellos negocios que no logran avanzar positivamente.

En la página web de la empresa es posible visualizar una sección completa de su trabajo. Dentro de esta categoría se visualiza la creación de cada espacio de trabajo con características únicas y en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Barcelona, GroundInn ha desarrollado Club 71 un lugar caracterizado por contar con diferentes áreas para llevar a cabo conferencias a medida, mentorías, comunidad, entre otros.

Can Feliu en Empordá y Agua Marina en Lanzarote, son otros de los espacios diseñados por la empresa. Además, se encuentran desarrollando diferentes proyectos en Francia, República Dominicana y Canada desde espacios orientados al crecimiento y evolución de las comunidades empresariales hasta diseño estratégico y aperturas de mercado.

Ventajas de los espacios que ofrece GroundInn Reunir en un mismo espacio de trabajo personas con diferentes talentos e ideas puede resultar todo un reto. En ese sentido, encontrar un entorno que permita fortalecer las relaciones humanas y, a su vez, motivar el desempeño laboral armonioso es clave. El coworking se caracteriza justamente por aportar ambos aspectos.

El concepto de este término se centra en aportar mayor flexibilidad y libertad a los empleados, lo que contribuye al trabajo colaborativo y a que personas con diferentes habilidades se conecten y trabajen por propósitos comunes.

En definitiva, un espacio de trabajo adecuado, cómodo y armonioso puede dar paso a la innovación, evolución y rendimiento de cualquier empresa y los profesionales de GroundInn pueden contribuir en su desarrollo exitoso.



