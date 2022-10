Pau Hernandez cantautor español, la nueva revelación de la Bachata, estrena nuevo sencillo 'Ay Mi Rancherita' Comunicae

martes, 18 de octubre de 2022, 16:01 h (CET) Pau Hernandez Espi, presenta ''Ay Mi Rancherita Bachata'' de propio sello y autoría a todas las plataformas digitales de música. Siendo su sexta composición en el género de la Bachata, esta vez sorprendentemente fusionando Bachata con Ranchera llegando a crear un estilo único ''Ay Mi Rancherita Bachata'' es el fruto de una composición original con una letra romántica, que fluctúa junto a sonidos vibrantes que invitan a bailar, la canción nace de la raíz y de la inspiración en la música ranchera mexicana y de la bachata, que cuenta una historia romántica de amor y pasión basada en hechos reales.

Pau Hernandez, ''La nueva sensación de la Bachata'', a día de hoy no se había escuchado algo igual, cabe destacar además de ser artista emergente acapara una audiencia en Spotify que no pasa desapercibida, muchas de sus canciones llegando a alcanzar la cifra de mas de 1.000.000 en (Escuchas/Streaming) y globalizando una audiencia internacional de mas de 350.000 oyentes mensuales.

Pau Hernandez en su trayectoria se encuentra en la tercera etapa anual de su carrera disfrutando de su más reciente éxito Ay Linda Mujer una canción del género Ranchera lanzada a finales de Enero en 2022 y que está teniendo muy buena aceptación por el público.

Añade: ''A pesar de que a sus creaciones no se les da el mismo valor, oportunidad, visibilidad o reconocimiento que a cualquier otras canciones que incluso son copias, compilaciones o que vulneran los mismos derechos de autor y las normas de las mismas plataformas de música en Streaming como son Spotify o Apple Music, sigo trabajando a diario esforzándome para lograr muchos sueños y cumplir objetivos con ilusión''.

''Creando canciones nuevas y aprendiendo a diario en todos los ámbitos de la industria musical, y tanto que queda por aprender''.

Para finalizar, el artista Pau Hernandez adelanta que los aficionados estén bien atentos a su próximo lanzamiento, en el cual lleva mucho tiempo trabajando para sorprender y ganarse el respeto del público.

Vídeos

Ay Mi Rancherita Bachata - Pau Hernandez



