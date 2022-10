¿Cómo optimizar un negocio gracias a la tecnología machine learning y a la red blockchain? Emprendedores de Hoy

La tecnología ofrece muchos beneficios a las empresas, entre ellos está la posibilidad de conocer con más detalle el comportamiento y los hábitos de las personas.

En ese sentido, The Cyprinus ofrece el servicio de descentralización de información sobre la vida real de los consumidores, con el objetivo de mejorar el rendimiento de un negocio o marca. A través del sistema machine learning y la red blockchain, la empresa entrega información fiable acerca de los hábitos que mantienen los clientes potenciales.

La optimización empresarial de la mano de tecnología machine learning y red blockchain El machine learning y la red blockchain son dos herramientas que funcionan con inteligencia artificial y permiten el aprendizaje de las máquinas sin necesidad de programarlas para ello. De esa manera, los sistemas informáticos pueden identificar ciertos patrones de comportamiento con la finalidad de realizar predicciones sobre un aspecto en específico.

En el caso del machine learning, uno de los ejemplos más conocidos del uso de esta tecnología son las plataformas de streaming, en las que los usuarios recibe recomendaciones en función de sus intereses. Asimismo, esta tecnología es frecuentemente utilizada para mejorar la precisión de los motores de búsqueda, realizar diagnósticos médicos o incluso detectar la presencia de fraudes en las tarjetas de crédito.

Por su parte, la red blockchain complementa el trabajo de la inteligencia artificial, ya que su capacidad de procesamiento inteligente registra los datos y variables que manejan los algoritmos de aprendizaje automático. En consecuencia, el sistema de inteligencia artificial toma decisiones más coherentes, debido a que cuenta con una cadena de bloques que almacena los datos en forma descentralizada.

Información detallada sobre los clientes para mejorar la rentabilidad de un negocio, por The Cyprinus A través de la aplicación de la tecnología machine learning y la red blockchain, la empresa The Cyprinus ofrece un servicio de información que abarca datos relevantes acerca de los consumidores. En ese sentido, el mecanismo de desarrollo de software (SDK) procesa anónimamente los datos sobre el comportamiento de los compradores, una información que se encuentra disponible mediante la adquisición de tokens C1P.

Por otra parte, la empresa también recoge información relacionada con el comportamiento y la preferencia de los consumidores acerca de determinadas tiendas. Como resultado, los negocios pueden optimizar su rendimiento y ofrecer promociones que se ajusten a las necesidades y gustos de cada persona, obteniendo así un mayor índice de ventas.

Quienes estén interesados en conocer más detalles acerca de los consumidores pueden solicitar el servicio de descentralización de información que ofrece la empresa The Cyprinus. Al combinar dos tecnologías eficientes como son el machine learning y la red blockchain, las posibilidades de optimizar cualquier negocio aumentan.



