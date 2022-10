La nueva red ONE de Cambium Networks para empresas y MSPs simplifica las operaciones, mejora la eficiencia y permite la entrega de experiencias online excepcionales

Un potente marco que hace converger de forma segura las tecnologías desde el borde hasta la nube, creando una única plataforma de red para la automatización inteligente y la visibilidad y el control de las aplicaciones Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), un proveedor global líder de soluciones de red, ha presentado hoy Cambium ONE Network for Enterprise, un potente marco que permite a las empresas y a los proveedores de servicios gestionados (MSP) maximizar la eficiencia en el funcionamiento de sus redes a través de un único panel de vidrio. Como parte del anuncio, la compañía presentó una nueva solución de servicios de borde WAN convergente y añadió cuatro nuevos puntos de acceso (AP) Wi-Fi 6 y 6E a la cartera. Con estas ampliaciones de la cartera, la empresa ofrece una plataforma de red completa con gestión y análisis de la nube unificados para empresas y MSP.

"Los sistemas de gestión de un solo panel, basados en la nube, que abarcan varios dispositivos de red y de seguridad, facilitan tanto a las empresas como a los MSP la gestión de un sistema informático", afirma Chris DePuy, analista tecnológico y fundador de 650 Group. "Hemos comprobado que las empresas que ofrecen un sistema convergente y automatizado pueden responder con mayor eficacia a las necesidades de los clientes para aplicar las normas empresariales y resolver los problemas.



Una experiencia informática

Cambium ONE Network ayuda a simplificar las operaciones proporcionando una experiencia de TI segura y convergente, transformando la red de una colección de partes dispares en una arquitectura unificada. La plataforma integra Wi-Fi, conmutación, seguridad de red, SD-WAN e infraestructura inalámbrica fija para exteriores en un único marco gestionado por cnMaestro™. Dentro de este marco, los administradores gestionan múltiples elementos de la red, desde el borde hasta la nube, con flujos de trabajo comunes de visibilidad, políticas, seguridad de red y solución de problemas. Esta plataforma centrada en las aplicaciones permite al departamento de TI automatizar la optimización de las experiencias de los usuarios finales.

Como parte de Cambium ONE Network, Cambium Networks presentó el Network Service Edge (NSE) que integra SD-WAN, seguridad de red y servicios de red en una única solución. El NSE permite a las medianas empresas integrar estos servicios en las redes inalámbricas y cableadas de Cambium Networks, todo ello totalmente gestionado y controlado por cnMaestro.



El hardware y el software de la solución NSE incluyen:

SD-WAN, incluido el equilibrio de carga basado en aplicaciones, la conmutación por error y la QoS

Protección contra amenazas de red con cortafuegos, VPN, detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS)

Evaluación de la seguridad de la LAN

Huellas digitales de dispositivos para dar visibilidad a los dispositivos IoT

Visibilidad y control de las aplicaciones

Servicios de red como DHCP, DNS y RADIUS "Las medianas empresas exigen la misma seguridad de red sofisticada y la protección contra amenazas que despliegan las grandes organizaciones", dijo Atul Bhatnagar, presidente y CEO de Cambium Networks. "La solución Cambium ONE Network y NSE específicamente, les permite ofrecer precisamente eso con una fracción del personal de TI de las grandes empresas."

Además, Cambium Networks también presentó cuatro nuevos puntos de acceso (AP) Wi-Fi 6 y 6E. Estas nuevas soluciones amplían la flexibilidad de la cartera de acceso Wi-Fi 6/6E de Cambium Networks con nuevos factores de forma y puntos de precio para el despliegue de Wi-Fi en escenarios interiores y exteriores, incluyendo los mercados de la hostelería, la educación, el comercio minorista, la sanidad y los lugares públicos. Los nuevos modelos de AP incluyen:

XV2-21X Montaje en techo 2x2 Wi-Fi 6 AP

Montaje en techo 2x2 Wi-Fi 6 AP XV2-22H Soporte de pared y de sobremesa para interiores 2x2 Wi-Fi 6 AP

Soporte de pared y de sobremesa para interiores 2x2 Wi-Fi 6 AP XV2-23T AP Wi-Fi 6 de exterior 2x2 con antenas internas

AP Wi-Fi 6 de exterior 2x2 con antenas internas XE3-4TN AP tri-banda de exterior 4x4/2x2 Wi-Fi 6/6E con antenas externas "Cambium ONE Network permite a las empresas y MSPs aprovechar su red para ayudar a impulsar los resultados en los que se centran como negocio, en lugar de lidiar con una red de elementos dispares", dijo Rad Sethuraman, Vicepresidente de Gestión de Productos de Cambium Networks. "Las empresas y los MSP pueden simplificar sus operaciones con una red convergente y hacerlo con seguridad e inteligencia de aplicaciones integradas de extremo a extremo. Cambium ONE Network transforma las operaciones de TI y permite a las empresas centrarse en el negocio principal."

"Nos esforzamos por permitir que nuestros clientes propietarios y operadores logren un rendimiento del capital superior a la media a través de experiencias digitales diferenciadas para sus inquilinos y personal", dijo Dave Elder, Director Senior de Desarrollo de Negocios, Safety NetAccess Inc. "Los puntos de acceso Wi-Fi 6 de Cambium Networks y el software cnMaestro X ofrecen el rendimiento, la automatización inteligente y la optimización de aplicaciones que contribuyen significativamente a ese fin."



Optimización operativa mediante la automatización inteligente

Para hacer frente a las carencias de recursos y habilidades de TI a las que se enfrentan muchas empresas, un componente clave de Cambium ONE Network es la automatización, que aumenta la velocidad y la eficiencia de la implementación y las operaciones. El control de políticas en toda la red y la detección y resolución proactiva de problemas reducen el tiempo de inactividad y la carga de resolución de problemas del personal de TI. Además, las robustas APIs amplían estas capacidades para que los proveedores de servicios gestionados puedan crear ofertas personalizadas y de valor añadido.

cnMaestro X de Cambium Networks reúne los componentes de ONE Network bajo un único paraguas de gestión y operaciones. Como parte de sus capacidades de automatización para apoyar a ONE Network, las nuevas mejoras de cnMaestro X proporcionan una visión profunda de los problemas de los clientes y de la red. Esto incluye la supervisión de la experiencia del cliente en la red, la identificación y el análisis de la causa raíz impulsado por la IA de los problemas que pueden estar creando una mala experiencia o fallos de conexión, así como la resolución proactiva, dependiendo de la naturaleza del problema.



Rendimiento predecible gracias a la optimización de las aplicaciones

Las exigencias impuestas a las redes empresariales siguen evolucionando, creando desafíos para soportar nuevas aplicaciones de alto rendimiento y patrones de uso en constante cambio, al tiempo que se ofrece una experiencia de usuario sin problemas. En el marco de Cambium ONE Network es fundamental la capacidad de optimizar el rendimiento de las aplicaciones en toda la red con visibilidad y control integrados de las aplicaciones. Las aplicaciones se identifican automáticamente y se aplican políticas en toda la infraestructura de red. Se pueden crear políticas que se ajusten específicamente a las necesidades de la empresa u organización para garantizar que se priorice el uso de misión crítica, que el uso no crítico reciba el mejor tratamiento y que se bloquee por completo el uso fuera de la política. Este conocimiento de las aplicaciones se extiende a toda la infraestructura de Cambium Networks, incluido el acceso Wi-Fi, la conmutación, las interfaces WAN y el backhaul alámbrico e inalámbrico.

La noticia de hoy se produce después de que Cambium Networks anunciara el 4 de octubre su plataforma ONE Network para proveedores de servicios de Internet, que aprovecha un tejido convergente de tecnologías de transmisión para automatizar las operaciones y optimizar las aplicaciones con el fin de ofrecer experiencias extraordinarias a los abonados. La plataforma permite a los proveedores de servicios de banda ancha gestionar de forma más eficiente y económica sus operaciones de red y ofrecer de forma constante excelentes experiencias en línea a sus abonados empresariales y residenciales.



Para más información:

Registrarse aquí para asistir al seminario web ONE Network for Your Enterprise el 20 de octubre de 2022 a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos.

el 20 de octubre de 2022 a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Visitar Cambium Networks en la Conferencia y Exposición OPTECH en el stand de Safety NetAccess nº 1041 del 1 al 3 de noviembre en Las Vegas.