¿Qué es un tipster y cómo nos pueden ayudar? Son los encargados del manejo de varias plataformas con el objetivo de elaborar unos pronósticos fiables Redacción

martes, 18 de octubre de 2022, 12:51 h (CET)

A raíz de la repercusión de estas, las apuestas deportivas son ahora una parte esencial en todos los deportes. No es ninguna sorpresa que estas transacciones se conviertan en un ingreso extra para varias personas y, a día de hoy, este es uno de los activos más potentes de las casas de apuestas y salones de juego.

Tanto en España como en América Latina, los pronósticos deportivos han experimentado un despunte significativo en los últimos meses, debido a la versatilidad de su práctica y al alza de las apuestas online. En este proceso, es donde desarrollan un rol esencial los tipsters, ya que ellos son los encargados del manejo de varias plataformas con el objetivo de elaborar unos pronósticos fiables.

La garantía de su éxito ha llamado la atención de millones de usuarios aficionados a las apuestas deportivas, ya que sus pronósticos cuentan con el suficiente peso y certeza. Sin embargo, es necesario conocer que la tarea principal de los tipster deportivos es analizar y combinar estas posibles soluciones respecto a la apuesta de un evento o partido concreto. Es por este motivo que, lógicamente, los pronosticadores no predicen el futuro, no hablamos de adivinos, por lo que todas las operaciones se deben hacer de forma responsable.

Si te interesa contar con los consejos de un tipster o te interesa saber más sobre este rol en el sector de las apuestas deportivas, a continuación hablaremos de algunos de los referentes de la industria hispanohablante.

Pero, ¿qué es exactamente un tipster deportivo?



Los tipsters deportivos son aquellos agentes o entidades encargadas de realizar pronósticos sobre un deporte en concreto. Especializándose en una materia deportiva concreta, el tipster ofrece apuestas y asesora en términos deportivos a usuarios que se vean atraídos por realizar apuestas online o tradicionales.

Si partimos de la base, es necesario que expliquemos que la oferta de tipsters deportivos en España y Latinoamérica es muy elevada. Esto nos hace pensar que lo que hace que se diferencien unos de otros es su calidad. También se ha de saber que, aunque la plataforma por excelencia que utilizan los tipster para dar sus predicciones es Telegram, los protagonistas de este artículo pueden utilizar cualquier clase de plataforma o app para difundirlos.

Sin embargo, en el mundo de las apuestas deportivas no todo es tan sencillo, ya que, si bien los pronosticadores son una figura fundamental en el proceso de las apuestas deportivas, es imprescindible que sean responsables con sus actos. Es por este motivo que debemos contar con los conocimientos suficientes sobre la materia para asegurarnos una actitud responsable en términos financieros y de seguridad.



¿Cuáles son los mejores tipster deportivos en España y Latinoamérica?

Comenzamos la lista con Einstein Apuestas. Este tipster deportivo se presenta a sí mismo como uno de los más recurrentes en el mundo de los pronósticos, ya que cuenta con una amplia experiencia y características importantes.

A la par de este se encuentra JumperBet. Es conocido como otro de los tipsters deportivos más importantes ahora mismo, JumperBet ha conseguido ganar popularidad especialmente en el sector del tenis junto con otro de los pronosticadores deportivos de gran alcance, Doctore Apuestas, que ha alcanzado gran relevancia este 2022. Este último se encarga de hacer frente a la limitación de cuentas en las casas de apuestas, Doctore Apuestas es uno de los más recurrentes en España y América Latina.

Si hablamos sobre fútbol, no podemos no mencionar a Futbolok, Este tipster lleva años siendo uno de los mejores en cuanto a fútbol se refiere, debido a esto cuenta con una extraordinaria experiencia y con la fidelidad de sus usuarios.

Apuestas Toreto y MG pronósticos son otros de los nombres que más se repiten en las listas de tipsters deportivos, ya que cuentan con un gran impacto y alcance en países de habla hispana. En concreto, MG pronóstico cuenta con varios récords en su palmarés.

ML Analistas es otro referente si hablamos de tenis profesional y competiciones de fútbol europeo y asiático. Con un equipo compuesto por analistas que aplican la inteligencia artificial y se ayudan con herramientas y modelos estadísticos para predecir los resultados de los partidos o eventos.

Tipbase es otro de los tipsters deportivos de moda. Este pronosticador que viene testado anteriormente por el público anglosajón y recientemente en el mercado hispanohablante, ha robado el interés de millones de usuarios gracias a su reciente expansión al mercado español.



Estos son algunos de los pronosticadores que cuentan con mayor influencia en nuestro país. Aprovechamos para recordar, nuevamente, que el consumo de los mismos ha de realizarse de manera responsable y la solicitud de estar en nuestras plenas facultades cuando vayamos a realizar una apuesta deportiva que envuelva un partido o evento en concreto.

