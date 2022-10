El evento de desarrollo personal de Tu Riqueza eres Tú Emprendedores de Hoy

Al igual que la zona europea, España atraviesa una crisis financiera sin precedentes. Este año, la inflación superó los dos dígitos durante tres meses consecutivos: junio (10,2 %), julio (10,8 %) y agosto (10,5 %).

El alto precio de la vida ha provocado que cada vez más personas busquen maneras de conseguir libertad financiera. Con este fin, es necesario desarrollar hábitos de responsabilidad sobre el capital propio y la tarea puede facilitarse en eventos como Tu Riqueza eres Tú (TRT). La actividad se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2022 en Alicante de forma presencial.

Aún siendo un evento presencial, también existe la posibilidad de asistir de manera online para aquellas personas que no puedan desplazarse hasta Alicante y disfrutar de un evento transformador.

¿En qué consiste Tu Riqueza eres Tú? El evento se promociona como una formación de alto impacto sobre la libertad financiera. La promesa del encuentro es que los asistentes podrán aprender a generar ingresos activos y pasivos, controlar gastos y gestionar el dinero de forma inteligente. También se busca proporcionar estrategias de inversión para pequeños y grandes capitales.

Tu Riqueza eres Tú consistirá en diferentes dinámicas de alto impacto distribuidas a lo largo de 3 días. El inicio de cada sesión será a las 9 y el cierre tendrá lugar a las 21 horas (habrá pausas para comer). Además de las ponencias, los espectadores podrán aprovechar el evento para hacer networking con personas orientadas al desarrollo personal y financiero.

Se estima que cerca de 1.000 asistentes irán al encuentro. Un 40 % del aforo ya está agotado debido a la creciente popularidad del programa. De hecho, más de 1.800 personas acudieron a la última edición de TRT.

La diferencia de TRT respecto otros eventos o formaciones en finanzas La formación impartida en el evento está basada en las enseñanzas de gurús financieros como Robert Kiyosaki y Tony Robbins. El evento de Tu Riqueza eres Tú está liderado por Sergio Cánovas, coach y referente del desarrollo personal y financiero en el mercado hispano. Cánovas ha participado en más de 400 eventos de formación presencial en países de Europa y América, ayudando a más de 20.000 personas en total. También ha sido galardonado como Triple Best Seller en Amazon, gracias a su libro “El Sendero de la Vida”.

Los interesados pueden disfrutar del evento de forma presencial o por retransmisión online. La primera opción es la más recomendada y se realizará en la sala VB Spaces de Alicante.

Las entradas a la ceremonia se venden en tres categorías diferentes: básico, VIP y exclusivo, pero todas incluyen acceso completo al evento. Sin embargo, la alternativa más avanzada incluye una sesión con Sergio Cánovas para formalizar un plan de acción financiero personalizado.

En conclusión, la nueva edición de Tu Riqueza eres Tú se acerca y sigue creando altas expectativas. Las reseñas positivas de antiguos asistentes y el buen posicionamiento en la web son algunas razones que explican la emoción colectiva por el evento.



