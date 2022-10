La importancia de tener un/a mentor/a que acompañe durante el camino de evolución personal, por The Abundance Babe

En el proceso del desarrollo personal, es usual encontrar trabas que pueden ser tanto externas o del entorno que rodea al sujeto como internas, en cuyo caso provienen de uno mismo.

Por esta razón, es importante contar con el acompañamiento adecuado a la hora de iniciar el camino hacia un mejor «yo». Es por esto que The Abundance Babe cumple un rol de mentora para aquellos que deseen mejorar su autoestima y crecer como personas, para conseguir el bienestar pleno.

Crecer con el acompañamiento indicado Amp, al frente de The Abundance Babe, comenzó su camino con la manifestación y la ley de atracción en 2012, cuando aprendió que era posible manipular la realidad para hacerla trabajar para uno y no en su contra.

Como consecuencia de haber obtenido grandes resultados en su vida personal, decidió embarcarse en la misión de empoderar a otras mujeres en aspectos materiales, mentales y espirituales.

Hoy en día, diez años más tarde de su iniciación en el camino del desarrollo personal, Amp ofrece cursos online y coaching sobre la abundancia, manifestación y poder personal a mujeres. Esta es su forma de exportar todo lo aprendido en sus experiencias en Estados Unidos, habiendo sido una de las primeras coaches en España en trabajar la abundancia, combinándola con el desarrollo personal, programación neurolingüística y espiritualidad.

La importancia de contar con un mentor como guía El coaching es una disciplina que persigue el desarrollo personal así como el profesional, dependiendo de los fines de cada persona. El trabajo para obtener ese objetivo se realiza a través de una mentoría, mediante la cual el mentor acompaña, aconseja y guía a la persona en su crecimiento. Esta metodología es ideal para aquellos que deseen potenciar un cambio o una mejora en sus vidas y no sepan de qué forma hacerlo, asegurándoles que no volverán a repetir el mismo camino, lo que les llevaría a los mismos resultados no deseados. En este sentido, el mentor no solo posee los conocimientos necesarios para ayudar a desarrollarse personalmente a otros, sino la experiencia, pues ya ha transitado ese camino.

El mentoring es una gran herramienta para potenciar el valor personal o autovalor, ya que el cambio en la motivación y actitud del sujeto se producen con la guía y apoyo del mentor. En estos casos, es fundamental marcar los objetivos desde el principio, siendo el rol del mentor el de acompañar a la persona en su camino a alcanzarlos.

Con su gran variedad de cursos de desarrollo personal, The Abundance Babe posee todas las herramientas para ser la mentora que acompañe a quienes la elijan en su camino de crecimiento y desarrollo personal, ya sea para crecer económicamente o para trabajar aspectos más personales.