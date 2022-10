¿Qué es el Margin Management?, por GBIE Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de octubre de 2022

Todos los negocios son distintos y similares al mismo tiempo. No importa de qué tipo sea la empresa, en qué mercados actúe o qué clientes objetivo tenga, todas coinciden en la necesidad de gestionar correctamente los ejes que determinan su rentabilidad financiera y obtener mayor competitividad en su sector.

El modelo de gestión por Margin Management se ocupa de maximizar las oportunidades de mejora de los negocios mediante el buen uso y conocimiento de dichos ejes. Este modelo ha resultado clave para el desarrollo exitoso de multitud de empresas, especialmente en los países anglosajones y en el área asiática, pero todavía se desconocen sus ventajas en países como España.

En resumidas cuentas, el Margin Management consiste en la coordinación sistémica de los tres ejes económicos fundamentales de una actividad: el eje de los ingresos y todos sus componentes (mercado, propuesta de valor, pricing, clientes…), el eje de los costes y la gestión operacional para generar el producto o servicio, objeto de la explotación y, por último, el eje de la inversión en la estructura para acometer los objetivos empresariales. Se ha demostrado que el Margin Management es una de las herramientas fundamentales de las empresas altamente competitivas.

¿Qué puede aportar el Margin Management a un negocio? Objetividad, claridad, sencillez e información para la toma de decisiones. En el entorno incierto en el que se están desarrollando los negocios, las amenazas externas son las mismas para todos. La diferencia está en la gestión interna que haga cada uno. El Margin Management permite la optimización de esta gestión interna mediante la mejora de la productividad, el control de costes o la coordinación de los sistemas de información. Este modelo de gestión contempla la empresa como un todo, a través de una visión holística que une todos los procesos y los hace partícipes de la consecución del resultado.

¿El Margin Management es aplicable a las pymes? Las pymes pueden ser grandes empresas, independientemente de su dimensión. De hecho, las grandes empresas iniciaron su actividad como pequeñas empresas. Gestionar el negocio mediante el método del Margin Management hace que sea más probable dar un salto hacia adelante, gestionando la empresa con la máxima profesionalidad. Las empresas pymes y las actividades micro no pueden permitirse la gestión basándose en la prueba/error, porque muchas de ellas no tienen ni la capacidad financiera ni el tiempo suficiente para resistir con ese estilo de trabajo. Por este motivo, la profesionalización del tejido pyme es una necesidad vital para su supervivencia y el Margin Management es una herramienta indispensable para conseguirlo. GBIE es un despacho especialista de Margin Management en España, con una amplia experiencia en todo tipo de sectores y actividades, tanto industriales como de servicios, así como con o sin ánimo de lucro. GBIE tiene como misión aportar su experiencia y conocimiento del Margin Management para mejorar el comportamiento económico del tejido pyme español.



