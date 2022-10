Las tendencias en joyas para el otoño 2022 Emprendedores de Hoy

Los expertos en moda aseguran la llegada de una de las tendencias otoñales en joyas más audaces del 2022. Los coloridos tonos de verano darán paso a un estilo maximalista, de piezas grandes y extravagantes, con formas y colores inspirados en la década de los 2000.

Grandes firmas de moda ya han deslumbrado en las pasarelas con accesorios atrevidos de lujo. Asimismo, las joyerías artesanales como Maialen Co. también se están adaptando al cambio de temporada para que sus clientas puedan lucir joyas en tendencia, con diseños exclusivos.

Joyas para el otoño 2022 Cada época del año trae consigo diferentes tendencias de moda que influyen no solo en la vestimenta, sino también en las joyas. En este sentido, durante la estación de otoño, los accesorios se inclinarán por los colores plateados. Esta tonalidad estará presente, principalmente, en las piezas que usen piedras grandes y en collares en forma de fleco, aunque en estos últimos también será probable ver cristal blanco. Asimismo, las flores muy llamativas en pulseras, gargantillas y anillos serán las favoritas de muchas compradoras.

Durante la temporada, la logomanía se hará presente tanto en joyas como en prendas de ropa. Muchas marcas aprovecharán la ocasión para hacerse visibles en los accesorios, usando diferentes formatos, entre los que destacan las gargantillas. Los brazaletes grandes y geométricos, al igual que los pendientes extra largos y los aros amplios son las piezas más esperadas para finales de septiembre. En general, son joyas que pueden servir para crear un outfit muy llamativo.

Joyería artesanal a la moda y sostenible Las joyas artesanales se crean sin el uso de maquinaria industrial. También se caracterizan por ser piezas únicas, lo que las convierte en el accesorio preferido de muchas mujeres. En su elaboración, suelen incluirse materiales metálicos, cristales, conchas marinas, madera o fibras, entre otros. Debido a su versatilidad, la persona que produce estas piezas puede incorporar las tendencias de moda de la temporada.

La artista Maialen Panero, creadora de Maialen Co., es un ejemplo de ello. Su empresa se caracteriza por fabricar pequeños lotes de productos de manera responsable y con materiales sostenibles, siempre pensando en crear un mundo mejor. Además, cada una de las joyas está hecha a mano, lo que las hace exclusivas y adaptables.

El otoño promete un cambio en el protagonismo de los accesorios y, gracias a las alternativas artesanales, sus clientes pueden seguir lo último en moda de forma ecológica y original.



