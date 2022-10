Riot Games adquiere Wargaming Sydney Studio para acelerar el desarrollo de las partidas en directo Comunicae

lunes, 17 de octubre de 2022, 17:38 h (CET) El estudio pasará a llamarse Riot Sydney y continuará trabajando desde la oficina actual del equipo. El estudio es famoso por su experiencia apoyando juegos de servicio en directo y con tecnología de redes, y ha trabajado en el desarrollo de novedosas funciones para los productos de Wargaming Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de videojuegos conocida por League of Legends, ha completado hoy la adquisición de Wargaming Sydney Studio. El estudio, que pasará a llamarse Riot Sydney, cuenta con gran experiencia en el desarrollo de tecnologías a nivel global, pues ha creado herramientas de desarrollo y servidores de última generación, juegos con gran éxito en todo el mundo y algún que otro proyecto de I+D, así como prototipos para nuevas funciones, opciones y versiones de juegos para consolas.

"Estamos encantados de que el equipo y sus increíbles desarrolladores se unan a Riot", explica Marc Merrill, presidente de juegos y cofundador de Riot. Los miembros de Riot que han tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de Sídney no solo confían en la tecnología que han desarrollado a lo largo de los años, sino también en las personas que conforman el equipo. Naz (Naresh Hirani, director de desarrollo, Riot Sydney) y los equipos de desarrollo del estudio tienen una lista enorme de soluciones que complementan a la perfección la capacidad de Riot para aportar valor a nuestros jugadores y estamos deseando trabajar con ellos".



La nueva sede de Riot Sydney hará uso de su vasta experiencia para mejorar aún más el desarrollo de League of Legends, VALORANT y los equipos técnicos de Riot. El estudio será un factor clave para la organización de los estudios de desarrollo de Riot, bajo el mando de Molly Mason-Boulé, experta en la industria y directora de ese departamento. Bajo el liderazgo de Molly, Riot está ampliando su enfoque de desarrollo global y, con el tiempo, pretende aumentar la presencia de la industria de los juegos en Australia y seguir explorando oportunidades similares para sumar la experiencia de expertos de los estudios más veteranos a su equipo.

"Formar parte de Wargaming ha sido una aventura maravillosa a lo largo de estos 10 últimos años, en los que hemos podido crecer y prosperar como estudio", cuenta Naz. "Nos ha impresionado mucho lo bien que encajamos en términos de cultura con el equipo de Riot y tenemos muchas ganas de aportar nuestra experiencia en desarrollo global a los equipos correspondientes. Sé que hablo por todo el equipo cuando digo lo increíble que es para nosotros formar parte de Riot y ayudar a ofrecer experiencias memorables a los jugadores".



El estudio de desarrollo es uno de los más grandes de Australia y ha trabajado en World of Tanks, World of Warship y muchos más títulos tanto para consolas como PC. Bigworld, tecnología galardonada del equipo, fue el empujón necesario para unirse a Wargaming en 2012. Antes de esto, la tecnología Bigworld formaba parte de más de 30 juegos MMO y en línea, además de tener el récord Guinness por más jugadores en línea de forma simultánea en un solo servidor de MMO. Wargaming continuará siendo propietario de la tecnología y usando Bigworld en sus productos.



La adquisición llega 10 años después de la unión de Bigworld a Wargaming, lo que ayudó a crear algunos de los juegos más populares del mundo. El estudio tiene más de 25 años de experiencia en videojuegos en Australia y ha demostrado ser uno de los equipos más innovadores de la región y de la industria.



El personal de desarrollo pasa ahora a formar parte de Riot Sydney, mientras que el equipo de publicaciones continúa siendo parte de Wargaming.



