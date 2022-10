Piso On, la inmobiliaria innovadora que ofrece pisos en Durango, Amorebieta, Basauri y Eibar Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de octubre de 2022, 13:29 h (CET)

En el sector inmobiliario, la tecnología ha generado una serie de ventajas en los procesos de compraventa y alquiler de pisos, puesto que se enfocan en mejorar la experiencia del cliente.

Una de las agencias inmobiliarias más reconocidas por su innovación es Piso On, especialista en pisos en venta en Amorebieta, Durango, Basauri y Eibar, municipios pertenecientes al País Vasco. De esa manera, los clientes pueden encontrar la propiedad ideal utilizando herramientas digitales como la plataforma virtual, el sistema de comunicación directa y el buscador web.

Piso On es considerada como una excelente alternativa para buscar pisos en venta en Amorebieta Los procesos de innovación que lleva a cabo la inmobiliaria Piso On la convierten en una excelente alternativa para buscar y adquirir pisos en venta en Amorebieta. La ventaja de contratar el servicio de esta agencia es que implementa un sistema de tour virtual en 360° para obtener una vista panorámica del interior de cada inmueble.

Por otra parte, el sitio web de la agencia inmobiliaria ofrece distintas herramientas para filtrar una búsqueda, de tal manera que los usuarios puedan comparar distintas propiedades de acuerdo a sus características. Durante todo el proceso, los asesores inmobiliarios de Piso On brindan una guía para ayudar al cliente a encontrar la opción más conveniente.

En consecuencia, los clientes interesados en adquirir pisos en venta en Amorebieta pueden escoger el tipo de vivienda y la zona que mejor se ajuste a sus preferencias y nivel de vida. Entre las opciones disponibles se encuentran plazas de parking, locales comerciales y viviendas, que van desde 49.000 € hasta 595.000 €, dependiendo de su tamaño.

Piso On premia por comprar pisos en venta en distintas zonas del País Vasco A través de la aplicación móvil de Piso On, disponible para iOS y Android, los usuarios que realicen una transacción o recomendación reciben y acumulan puntos. Estos puntos son canjeados por recompensas en algunos de los negocios ubicados en las zonas en donde la agencia inmobiliaria tiene influencia.

En ese sentido, el objetivo de la aplicación es premiar la fidelidad de los clientes, por lo que implementan bonificaciones exclusivas para quienes confían en el servicio de la inmobiliaria. Por citar un ejemplo, la compra o venta de un piso premia con 500 puntos al usuario, mientras que recomendar a un comprador, vendedor o arrendador entrega un total de 1.000 puntos.

Los recursos tecnológicos implementados por la agencia inmobiliaria Piso On demuestran su compromiso por innovar constantemente para mejorar la experiencia del cliente. A través del sitio web o la app móvil de la empresa, los usuarios tienen la oportunidad de elegir la propiedad ideal entre las opciones disponibles de pisos en venta en Amorebieta.



