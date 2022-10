Egg Cooperation llega a España y lanza 12.000 becas gratuitas para aprender a programar desde cero, con foco en la industria del deporte

En siete semanas, de manera online y 100 % gratuita, los participantes aprenderán a programar sin conocimientos previos. Las becas están dirigidas a mayores de 16 años, sin límite de edad, y la inscripción finaliza el próximo viernes 11 de noviembre La organización global de tecnología aplicada a la educación y empleabilidad EGG Cooperation desembarca en España y ofrece 12.000 becas totalmente gratuitas para la formación "Programación Desde Cero", un curso de siete semanas que aporta conocimientos de programación con foco en la industria del deporte, con una metodología de aprendizaje 100% online y sincrónica. La inscripción ya está abierta y finaliza el próximo viernes 11 de noviembre. Para participar, es necesario ser mayor de 16 años y no se requiere ninguna experiencia previa. Se debe acceder a Egg Cooperation - Programación Desde Cero y completar un formulario para comenzar el proceso.

Estas becas forman parte de un acuerdo que la empresa EGG ha firmado con MADCUP, la organización del torneo internacional de fútbol base de la Academia Atlético de Madrid, que tiene como uno de sus objetivos vincular al deporte con la cultura, la innovación y la educación.

Una carrera del futuro y del presente

"Programación Desde Cero" busca capacitar a personas para que sean parte de la transformación tecnológica deportiva, siendo el primer plan de edtech con este enfoque en España. Es un programa que quiere dar respuesta a la alta demanda de programadores que existe en el mercado laboral. Según un informe de The State of European Tech, en España hay más de 6.000 programadores por cada millón de habitantes -uno de las mejores ratios en Europa- lo que implica que hay alrededor de 300.000 programadores. Sin embargo, con respecto a la demanda actual, distintas fuentes afirman que en el país hay 400.000 vacantes tecnológicas por cubrir. Específicamente, el puesto más buscado dentro del sector IT y Telco es el desarrollador ‘full stack’ , cuyo sueldo ronda los 58.000 euros al año, según la IV Guía Spring Professional del Mercado Laboral 2021.

Por otro lado, debido a su enfoque, el curso permite que los aficionados del deporte puedan trasladar aquello que disfrutan a su entorno educativo y laboral, aprovechando, además, las desafiantes innovaciones en el mundo del deporte que tendrán lugar en los próximos diez años, como la deportificación y la gamificación.

Por qué EGG Cooperation es diferente

EGG Cooperation creó un sistema colaborativo de educación online que permite que quienes participen formen parte de una red de cooperación internacional.

La directora general en España de Egg Cooperation, Viviana Konstantynowsky, explica que "la capacitación es completamente práctica y busca que los participantes construyan aprendizaje en equipo mientras cooperan entre sí. A su vez, aprenden a desarrollar habilidades blandas muy demandadas en el ámbito laboral tales como el liderazgo, la comunicación asertiva y la resolución de problemas".

Al finalizar el curso "Programación Desde Cero", la institución ofrece continuar la formación con la Certificación de Full Stack Developer.

Acerca de EGG Cooperation

Egg Cooperation es una empresa de Ciencia y Tecnología internacional, enfocada en Educación y Empleabilidad. Su principal objetivo es transformar la educación utilizando los principios básicos de la cooperación humana. Su método se apoya en herramientas tecnológicas propias y en la Inteligencia Artificial. EGG ha creado un sistema colaborativo de educación online que permite que quienes se capaciten formen parte de una red de cooperación única en el mundo, con más de 70.000 participantes, presencia en 7 países y más de 9.400 personas que se unen a sus programas de formación.

Programación desde Cero " Egg Online (eggeducacion.com)

Acerca de MADCUP

MADCUP es un torneo internacional de fútbol base que va más allá de un proyecto deportivo. Su misión es vincular el deporte con la cultura y la educación en valores con la intención de concienciar a los jóvenes de la importancia del esfuerzo, el trabajo, la capacidad de superación y la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. MADCUP acaba de celebrar su segunda edición en Madrid, con una participación de más de 600 equipos de todo el mundo y más de 10.000 participantes.

Curso de programación orientada al deporte " MADCUP