Luis Felipe Baca Arbulu: "Estos son mis 5 destinos favoritos para practicar el surf en Europa" Comunicae

lunes, 17 de octubre de 2022, 10:34 h (CET) La búsqueda de la ola perfecta atrae a todos los apasionados del surf Luis Felipe Baca Arbulu, quien desde su blog descubre los secretos de este deporte, trae los destinos más llamativos de Europa para este fin.

5 lugares que vale la pena tener en cuenta en el viaje soñado del surfista que le toque Europa como destino para correr las olas. Todos son accesibles para cualquier tipo de presupuesto y algunos están destinados solo a practicantes avanzados. A tomar nota y planificar la escapada.

Godrevy (Inglaterra): En la costa norte de Cornwall se encuentra este paraíso surfista en el cual se puede correr las olas durante todo el año. Una playa que no solo sirve para practicar deportes sino también para darse chapuzón. Acantilados, faros, caminos… todo en estos más de 2 kilómetros de costa que se encuentran en la lista de visitas obligatorias de los amantes de la tabla.

Peniche (Portugal): Las olas más famosas de TikTok se encuentran aquí. Aunque su mejor temporada es de septiembre a octubre, se puede visitar en cualquier época del año usando traje de neopreno porque aquí el agua es realmente fría. Playas largas y arrecifes de arena arman el paisaje de este lugar soñado para surferos. Prestar especial atención a Foz do Arelho, una joya que sirve tanto para amateurs como expertos.

Bundorán (Irlanda): Los expertos aman y temen a esta región por igual. Un paraje ideal para poner en práctica las más arriesgadas maniobras rodeado de unos acantilados de ensueño. La famosa "The Peak" es la ola que atrae a todos los visitantes a este sitio, sobre todo en invierno. Luego, pasa a tomarte una pinta en un pub local.

Klitmöller (Dinamarca): El "frío Hawaii" es apto para visitarse durante todo el año. Entre los botes de pesca y practicantes de windsurf, aquí se encuentran desde los surfistas más novatos hasta los profesionales. No solo sus condiciones climáticas perfectas llaman la atención, también la gran oferta de actividades que hay en las cercanías, entre las que destacan los museos y el parque nacional Thy.

La Graviere (Francia): A excepción de verano, donde está atestada de turistas, el resto del año es perfecto para visitar este enclave cercano a la ciudad de Biarritz. Las playas son de ensueño y, además de la vida nocturna local, también sirve para una escapada al país vasco en España, del cual es muy cercano. Este destino es muy popular entre los internautas.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.