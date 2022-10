Una cumbre histórica reunirá a las máximas autoridades mundiales en investigación en salud y consumo de frutos secos Tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre en la sede del Consejo Internacional de los Frutos Secos (INC) Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 17 de octubre de 2022, 11:26 h (CET)

Los días 20 y 21 de octubre, líderes mundiales en investigación nutricional se reunirán en el NUTS 2022 para debatir sobre el presente y el futuro de la investigación en frutos secos y frutas deshidratadas. El encuentro tendrá lugar en Reus, Tarragona, en la Sede del Consejo Internacional de los Frutos Secos (INC).



Presidida por el Prof. Jordi Salas-Salvadó, presidente del Foro Internacional de Investigación Nutricional y Diseminación del INC, distinguido Catedrático en Nutrición e Investigador de ICREA-Acadèmia en la Universidad Rovira i Virgili, NUTS 2022 reúne de forma histórica a las mentes más brillantes en el campo de la investigación nutricional sobre frutos secos y frutas deshidratadas.

Este evento ha sido diseñado para concentrar toda la evidencia científica relacionada con los beneficios que aportan los frutos secos y las frutas deshidratadas a la salud para así, plantear el futuro de la investigación identificando oportunidades, necesidades, carencias y áreas de especial interés.

Los temas clave a ser tratados en NUTS 2022 serán, balance energético y peso corporal, resistencia a la insulina y diabetes, lipoproteínas, dislipidemia, el sistema gastrointestinal, inflamación y oxidación, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento y función cognitiva y cáncer además de otros temas de interés para el futuro de la investigación. Dados los continuos avances en el estudio de los frutos secos y frutas deshidratadas, este evento será la oportunidad perfecta para examinar en detalle toda la evidencia constituida hasta ahora y las áreas con mayor carencia.

El Prof. Salas-Salvadó, uno de los investigadores en nutrición más influyentes del mundo, enfatiza la importancia de esta reunión diciendo: “Tenemos datos más que suficientes para probar y demostrar los efectos beneficiosos del consumo de frutos secos y frutas deshidratadas sobre diversas condiciones cardio-metabólicas. Ahora es el momento de sintetizar toda esta evidencia para generar sinergias que permitan modificar creencias y pautas de salud referentes tanto a los frutos secos como a las frutas deshidratadas”.

La directora ejecutiva del INC, Goretti Guasch comenta: “la investigación en nutrición es un pilar importante dentro de la misión y objetivos del INC y nos enorgullece ser los anfitriones de investigadores tan prestigiosos procedentes de todos los continentes. Los resultados de este evento, muy probablemente, establezcan las directrices futuras para la investigación en nuestra industria”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.