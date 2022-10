Músicos alemanes y chinos se unen en el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas de sus dos países Comunicae

viernes, 14 de octubre de 2022, 10:22 h (CET) 200 músicos chinos y alemanes han representado de forma conjunta obras de música clásica de sus respectivos países. Se retransmite a través de los canales de CMG, el mayor grupo de medios públicos de China En torno a 200 músicos chinos y alemanes han representado de forma conjunta obras de música clásica de sus respectivos países para conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Alemania el pasado 13 de octubre.

Las orquestas Sinfónicas de Berlín y de la Ópera Nacional China representaron obras de Beethoven, Wagner and Schumann, junto a otras composiciones de música clásica tradicional china.

El Dr Hans-Peter Friedrich, ex vicepresidente del Bundestag alemán envió un mensaje de apoyo a este concierto. "La música es un lenguaje común de las personas, junta los corazones de todos y es lo que propicia que este concierto sea un maravilloso puente entre las almas de China y Alemania".

Señaló también Friedich, que ambos países se han beneficiado mutuamente de su colaboración en el último medio siglo y los alienta para que trabajen de forma conjunta, valiente y con determinación, para alcanzar más objetivos.

Wu Ken, embajador de China en Alemania, resaltó que las relaciones entre China y Alemania han permitido que ambos países resuelvan muchas diferencias y generen situaciones en las que las dos partes ganan. También dijo que este concierto es una oportunidad para promover el intercambio cultural y mejorar la amistad entre los dos países.

En la actual complicada situación internacional, la música y el arte puede ser un medio para construir un puente entre China y Alemania, añadió Jiang Qiudi, responsable de CMG EUROPE. Ella también dijo que este evento se celebra con el sentimiento que recoge el dicho chino " No hay montañas ni océanos que puedan separar a las personas que comparten una visión y objetivos comunes".

La versión china de este programa se retransmitió con éxito en el canal musical de CMG, en su radio y plataformas musicales el pasado 13 de octubre. Y próximamente se retransmitirá la versión inglesa en CGTN y en los medios audiovisuales de lengua germana.

Acerca de CMG

China Media Group (CMG) es el grupo de radio televisión pública más importante de China, con unas audiencias diarias de cientos de millones de telespectadores y oyentes, creado el 21 de marzo de 2018 como resultado de la creación de un holding que agrupase a la televisión nacional e internacional china así como la radio.

