Projectum.es construye en digital

Uno de los retos más importantes del sector de la edificación es la digitalización, para ello resulta imprescindible conectar el mundo físico con el ámbito online y transformar el negocio, aportándole valor a través de un sistema de soluciones digitales.

En este sentido,projectum.es es una plataforma de proyectos técnicos que brinda soluciones digitales, aportando transparencia al cliente mediante todos los servicios de oficina técnica y ofreciendo todo tipo de proyectos de arquitectura e ingeniería, además de la obtención de licencias y la realización de trámites. Además, gracias a su plataforma de gestión de proyectos, permite a sus colaboradores conseguir nuevas oportunidades de venta de proyectos y concentrarse en la conversión, dejando de picar puertas.

El funcionamiento de la plataforma Projectum.es Esta plataforma de cálculo de presupuestos de proyectos sirve como un nexo entre los profesionales (sus colaboradores) y los clientes, lo cual mejora la imagen digital y el alcance en la webde los primeros. Por lo tanto, registrándose gratuitamente como asociado o colaborador en Projectum.es, es posible contar con un perfil profesional online del negocio en el que se mostrará la información y los proyectos que realizan. Además, los colaboradores tienen acceso al software de gestión de proyectos, donde podrán ver el estatus de los proyectos asignados, chatear con el cliente, actualizar las etapas del proyecto, entre otras muchas otras herramientas muy potentes para gestionar con éxito no solo cada proyecto, sino toda su empresa.

A su vez, los colaboradores contarán con una asesoría especializada y un soporte constante por parte de Projectum.es, además de poder acceder a material de aprendizaje y capacitación para maximizar las ventas e impulsar su negocio. En consecuencia, Projectum.es permite a sus colaboradores sumergirse en el mundo digital, mejorar su imagen y presencia en internet y generar más ventas.

Variedad de servicios y múltiples ventajas de esta plataforma digital de cara al cliente final En Projectum.es, un cliente final (B2C) puede encontrar proyectos de obra, de apertura, dirección de obra y trámites, garantizando calidad, inmediatez y un excelente servicio de atención al cliente. A su vez, de cara a sus colaboradores (B2B) facilita la captación de nuevos proyectos para los autónomos o pymes que no cuenten con un amplio equipo comercial, filtrando la calidad de los clientes y permitiéndoles que se concentren en lo que ellos saben hacer (labores técnicas).

Por otro lado, es una gran alternativa para aumentar el valor de una marca por medio del marketing digital, formando parte del directorio de Projectum.es no solo mejoran su presencia en internet, sino que además ganan prestigio perteneciendo a la primera oficina técnica online con alcance nacional.

Con distintos planes de afiliación disponibles, Projectum.es ofrece a sus colaboradores todas las herramientas necesarias para gestionar los proyectos técnicos desde cualquier dispositivo con acceso a internet.



