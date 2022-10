El mercado en Marbella está volando, nueva villa de súper lujo en venta por 35.000.000 euros, con Zeuthen & Company Emprendedores de Hoy

A la hora de atraer a personas para que adquieran una vivienda propia, principalmente en el mercado español, la venta de viviendas en el mercado inmobiliario es de vital importancia. Por este motivo, la empresa Zeuthen & Company busca ofrecer una amplia gama de propiedades residenciales en venta y en alquiler, dentro de un proceso de compra sencillo y claro, trabajando junto a abogados y especialistas en finanzas. El objetivo de esta empresa, con sede en Marbella, la Costa del Sol, es ofrecer a sus clientes toda la asistencia y acompañamiento a la hora de adquirir una nueva vivienda.

The Golden Mile, la villa independiente que destaca entre las opciones de Zeuthen & Company La agencia de servicios inmobiliarios ofrece a su clientela de mayor poder adquisitivo una gran variedad de alternativas a la hora de buscar propiedades de lujo para adquirir, además de darles una atención directa a la hora de realizar la compra.

Una de las viviendas destacadas en el catálogo es The Golden Mile, una propiedad con vista panorámica hacia el mar Mediterráneo y con telón de fondo a la cordillera de Sierra Blanca, construida sobre una parcela de 8.799 m² y una construcción de 2.001 m². Ubicada en una de las zonas más solicitadas y refinadas, esta propiedad mantiene un estilo ecléctico y atemporal, con un salón con múltiples espacios, patio trasero, cocina con despensa separada, entre otras habitaciones de lujo.

Las mejores calidades se pueden encontrar en todas partes, desde maderas nobles y piedra hasta muebles excepcionales, en una casa que es a la vez sofisticada y acogedora, contemporánea y que conserva un estilo atemporal con un guiño a su entorno andaluz-mediterráneo. Las salas de tratamiento complementan un spa con la apariencia de un resort selecto, mientras que el área de entretenimiento atmosférico incluye una sala de cartas, una bolera privada, un cine en casa de lujo, un espacio exclusivo para juegos y un salón con bar, todo a poca distancia del alojamiento independiente para huéspedes. Todo cuidadosamente diseñado y curado por la respetada diseñadora de interiores Luisa Olazábal.

Aunque se encuentra en el corazón de una de las mejores ubicaciones de Marbella, muy cerca de las playas de la Milla de Oro y de la reserva natural protegida en la base de la montaña La Concha, este es un dominio completamente privado donde reina la paz y la tranquilidad en un entorno verde y seguro.

Esta impresionante propiedad ofrece el espacio y las comodidades que solo una propiedad con este nivel de sofisticación puede ofrecer. Y con el precio final de 35.000.000 €, esta vivienda se establece entre las opciones destacadas de un catálogo de la agencia inmobiliaria en la que aparecen distintas propiedades. Además, por este precio también tendrá vecinos reales, pues se pueden encontrar impresionantes residencias en toda la zona, sobre todo la residencia de la familia real saudita.

Zeuthen & Company y sus servicios inmobiliarios Zeuthen & Company, con su dueño Christian H Zeuthen al mando, busca darle a sus clientes un trato personalizado, facilitándoles cualquier información y asistencia que puedan llegar a necesitar, no solo en el aspecto inmobiliario sino también en el financiero.

Con el foco puesto en los potenciales compradores con alto poder adquisitivo, la agencia garantiza una atención transparente a la hora de realizar la operación de compraventa. Con más de 15 años de experiencia en el mercado, la finalidad de esto es hacer un proceso de compra mucho más sencillo y claro para los compradores.



