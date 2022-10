Las características del Masaje Facial Japonés® de The Garden Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:00 h (CET) Las técnicas de masaje orientales han ganado gran popularidad en los últimos años debido a sus múltiples beneficios para la estética y la salud física y mental.

Una de las modalidades más reconocidas es el Masaje Facial Japonés que se realiza únicamente en centros especializados.

Uno de esos lugares se ubica en Madrid, se llama The Garden y dispone de masajistas especializados en la milenaria técnica japonesa para el rostro. Además, este centro es un abanderado a nivel nacional de los métodos de rehabilitación y entrenamiento físico Gyrotonic® y Gyrokinesis® y, por ello, dispone de clases para ambas disciplinas en su sede del Barrio de Salamanca.

Masaje Facial Japonés en Madrid El Masaje Facial Japonés es una técnica de masajes orientales enfocada en relajar, tonificar y estirar la musculatura facial con un efecto lifting natural que prescinde de cirugías o procedimientos invasivos para la piel. Para lograr este resultado, se vale de diversas maniobras de masaje con un orden y velocidad precisos y previamente establecidos.

The Garden es uno de los pocos lugares en Madrid donde se puede encontrar este servicio, ya que requiere un dominio magistral de la técnica. La sesión en este centro especializado inicia con una limpieza del cutis para proceder a promover un drenaje linfático en el rostro. Seguidamente, el masajista lleva a cabo movimientos lentos de cierta presión que se alternan con movimientos rápidos de percusión, lo que prepara la piel para implementar una fase de acupuntura facial en la que, en vez de usar agujas o elementos punzantes, se usan los dedos del propio masajista para ejercer presión.

Además, para complementar el tratamiento, en este centro utilizan productos cosméticos y ecológicos de alta calidad que han sido elaborados con la finalidad potenciar al máximo las propiedades del masaje. Entre los productos utilizados se pueden encontrar aceites revitalizantes, savias de bambú y cremas bioactivas que ayudan a retardar la aparición de los signos del envejecimiento cutáneo.

Masaje oriental para rejuvenecer el rostro Además de ser un método terapéutico eficaz, el Masaje Facial Japonés es usado para fines estéticos ligados al rejuvenecimiento del rostro. Por este motivo, se ha posicionado como el masaje más efectivo para atenuar las arrugas y las líneas de expresión a la vez que ilumina el rostro. Asimismo, está recomendado para desinflamar los tejidos y oxigenar la epidermis, dejando una sensación de bienestar.

Esta técnica está indicada para hombres y mujeres de cualquier edad, y sus resultados son visibles desde la primera sesión. En The Garden, el servicio es ofrecido en una primera sesión de 60 minutos que debe complementarse con sesiones de mantenimiento con una periodicidad semanal o de cada diez días durante los primeros dos meses del tratamiento. Idealmente y para conseguir los mejores resultados en el tiempo, al pasar dicho periodo se debería realizar una sesión cada 15 días para posteriormente implementar una al mes.

Por sus propiedades beneficiosas para la piel del rostro, incluyendo el aumento de la producción de colágeno y elastina, el Masaje Facial Japonés se consolida como un tratamiento oportuno y efectivo.



