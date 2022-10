¿Qué servicios ofrece el plan de marketing de Marketing and Schools? Emprendedores de Hoy

Los centros educativos tienen la oportunidad de obtener los mejores resultados en cuanto a fidelización y aumento de su matrícula a través de un adecuado plan de marketing.

Con servicios para toda España, la consultora Marketing and Schools ofrece un equipo muy cualificado para mejorar la imagen corporativa, la presencia en redes sociales y la formación del personal, entre otros aspectos.

Diferenciarse del resto Un plan de marketing ajustado a los objetivos de colegios, escuelas infantiles, academias o universidades permite conocer el proyecto de cada cliente y lo ayuda a diferenciarse del resto. También es posible mejorar la percepción del personal y fijar la imagen de marca en un conglomerado más amplio.

El equipo está liderado por Maxi Silvestre, especialista en marketing educativo, formador, consultor en instituciones educativas y responsable de marketing en Salesianos Valencia. Como psicopedagogo, Silvestre, junto a un equipo de expertos docentes en diferentes ámbitos, es capaz de conectar con las vivencias de los centros educativos para aplicar las estrategias más efectivas que permitan asegurar la propuesta educativa.

Algunos de los servicios que ofrece la empresa son estrategias de innovación pedagógica, formación, diseño de la página web y posicionamiento en motores de búsqueda (SEO y SEM). También incluye presencia activa en redes sociales, inbound marketing, campañas publicitarias y consultoría en nuevos proyectos, entre otros.

Plan de comunicación y marketing El plan de marketing comienza con el diagnóstico y el estudio de las necesidades y fortalezas de cada institución. Esta maniobra permitirá el diseño de los objetivos y la elaboración de un plan de comunicación y marketing, tanto online como offline. También cuentan con herramientas más variadas, como los recursos para optimizar y aumentar la eficacia en redes sociales, y formarán parte de un concepto completo de transformación positiva de cada centro educativo.

Mucho más en profundidad, Maxi Silvestre investiga en acciones como “medir la calidad del servicio docente y administrativo mediante encuestas y estudios de consumer insight, elaborar el perfil psicológico, profesional y social del personal docente y administrativo y capacitar al personal en temas de marketing y calidad en la atención al cliente interno y externo”, como vías para alcanzar una buena calidad en la gestión.

La empresa asesora también se dedicará a medir y analizar la rentabilidad de las acciones que se realizan. Los equipos directivos y claustros, el profesorado y toda la comunidad educativa encontrarán en Marketing and Schools una buena opción para llevar a cabo los cambios estructurales que necesita la organización para alcanzar la excelencia en la formación de las nuevas generaciones.



