Xavier Boet y la fotografía de moda

miércoles, 12 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Lo artístico y lo publicitario se mezclan en el género especializado conocido como fotografía de moda.

Para lograr una fotografía de moda de alta calidad, no solo se necesita de los elementos para la foto, sino del espíritu artístico del fotógrafo. Este aportará el estilo y mensaje que quiere transmitir mediante las técnicas e inspiración de fotografía empleadas.

En Barcelona, se encuentra el estudio de Xavier Boet, un fotógrafo con una trayectoria e historial de trabajo impecable en la fotografía de moda, fotografía de retrato y video.

¿Quién es Xavier Boet? Nacido en 1973 en Barcelona, Xavier Boet es un profesional de la fotografía que cuenta con una gran experiencia en el sector, desde que inició su carrera de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes en el año 1999. De esta manera, obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes, en la especialización de grabado, pero años después se especializó en lo que constituye su pasión: la fotografía y el vídeo.

Hoy en día, Xavier Boet presenta un Máster en Fotografía y Diseño y un Postgrado en Fotografía Publicitaria y Corporativa. Desde el año 2015, hasta la actualidad, ha trabajado cómo fotógrafo, videógrafo y asistente digital en el área de la fotografía de moda, retratos y vídeo. Sin embargo, uno de sus proyectos profesionales más relevantes es su fanzine denominado POET, con el cual promociona su trabajo artístico en forma de “hacer poesía con imágenes”. Mataró Anónimoes uno de sus trabajos más recientes, en el que presenta 24 fotografías tomadas en el verano del 2017 a personas anónimas. Y que estuvo expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Mataró en 2018.

Xavier Boet, un fotógrafo especializado en moda Este profesional del arte visual está dedicado a la fotografía de moda, retrato y vídeo. Actualmente, trabaja como videógrafo, fotógrafo y asistente digital para otros fotógrafos. Asimismo, destaca su labor en la dirección de fotografía, director, producción de vídeos, videoclips, vídeos de eventos, fashion films, etc.

Como fotógrafo de moda, ha trabajado en editoriales de moda, retrato de artistas, fotografías de eventos y otros proyectos artísticos. Con relación a su legado, ha hecho hasta la fecha 4 exposiciones individuales: Mataró Anònim, Traveling Seeing, Humano, Progreso y Gràcia de Prop. Además, ha participado en exposiciones colectivas junto a otros fotógrafos.

En el mundo de la fotografía, Xavier Boet resalta como uno de los profesionales de la fotografía de moda más apasionados y comprometidos. Con su marca Xavier Boet Photographer, da a conocer una obra artística que eleva a otro nivel la percepción de la moda y el retrato a través de la fotografía y el vídeo.



