AleaSoft: La producción solar aumenta en varios mercados europeos en la primera semana de octubre

En la primera semana de octubre, la producción solar aumentó en varios mercados europeos respecto a la semana anterior, algo destacable en una época en que suelen registrarse caídas de manera estacional. En el caso de la producción eólica, se produjeron descensos en casi todos los mercados europeos analizados. Sin embargo, en el mercado alemán la producción eólica aumentó un 12% y el 5 de octubre se registró la producción horaria más alta desde abril, de 36 877,25 MWh Producción solar fotovoltaica y termoeléctrica y producción eólica

Durante la primera semana de octubre, la producción solar aumentó un 46% en Alemania, un 26% en Francia y un 12% en Italia con respecto a la semana del 26 de septiembre.En cambio, en la península ibérica descendió, con caídas del 14% en el mercado portugués y del 20% en el mercado español.

Para la segunda semana de octubre, las previsiones de producción solar de AleaSoft Energy Forecasting indican un descenso de la producción en Alemania, España e Italia.

Durante la semana del 3 de octubre, la producción eólica disminuyó en casi todos los mercados europeos analizados en AleaSoft Energy Forecasting. La excepción fue el mercado alemán, donde hubo un incremento del 12%. Por otra parte, la mayor caída, del 72%, fue la del mercado italiano, seguida por la del mercado portugués, del 70%. En los mercados de España y Francia los descensos fueron del 46% y del 53% respectivamente.

En el caso del mercado español, el día 4 de octubre se registró una producción eólica de 40,37 GWh, que fue la más baja desde el 25 de abril. En el mercado italiano, el sábado 8 de octubre la producción eólica fue de 11,39 GWh, la menor desde el 6 de septiembre. En este mercado, el día 7 de octubre entre las 22:00 y las 23:00 se registró una producción horaria de 160,00 MWh, la más baja desde el 28 de agosto. En cambio, en el mercado alemán, el miércoles 5 de octubre entre las 21:00 y las 22:00, la producción eólica alcanzó un valor de 36 877,25 MWh, el más elevado desde el 8 de abril.

Para la semana del 10 de octubre, las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting indican una recuperación de la producción en Alemania, Francia y Portugal, mientras que en España e Italia la producción con esta tecnología podría disminuir.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El próximo 20 de octubre se realizará el tercer webinar que AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen organizan con ponentes de Deloitte. En el webinar se analizará la evolución de los mercados de energía europeos en las últimas semanas, la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones horarias de precios de mercado de largo plazo en las auditorías y en la valoración de carteras. Los ponentes serán Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner en AleaGreen y, por parte de Deloitte, Álvaro Antón Azcoiti, Director, Financial Advisory; Ricardo Benito Pascual, Director, Financial Advisory y Luis Garcia Tasich, Manager of Global IFRS and Offerings Services (GIOS). En la mesa de análisis posterior participarán también Antonio Delgado Rigal, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting y Joseba Estomba Lecuona, Partner en Deloitte. El webinar tiene aforo limitado y en las inscripciones se priorizará a las empresas que colaboran con Deloitte y AleaSoft Energy Forecasting.

