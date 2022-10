Biz Cerrajeros explica cuánto cobra un cerrajero por abrir una puerta en Barcelona Comunicae

viernes, 7 de octubre de 2022, 16:38 h (CET) En algún momento todo el mundo necesita los servicios de un cerrajero de confianza como ayuda para solucionar cualquier problema que haya surgido y el precio siempre es una gran incógnita que atormenta. Porque: ¿Cuánto cuesta un cerrajero en Barcelona? ¿Qué tipo de trabajos puede realizar un cerrajero en Barcelona?

Las tareas que puede desempeñar un cerrajero van mucho más allá de puertas atascadas o cerraduras en mal estado. Son profesionales destinados a mejorar la seguridad de el hogar o negocio ya que se forman cada día para estar al tanto de las últimas novedades del sector.

Realizan muchas tareas distintas, entre ellas las más comunes son:

Apertura de puertas.

Instalación, reparación y cambio de cerraduras.

Bombines de seguridad.

Extracción de llaves rotas.

Soluciones antibumping.

Apertura y venta de cajas fuertes.

Puertas de coche.

Instalación y reparación de persianas. Y si surge cualquier otra necesidad relacionada con la seguridad del inmueble solo se tiene que ponerse en contacto con ellos y lo intentarán solucionar.

¿Qué precios pueden oscilar?

Es muy común comparar precios entre los diferentes cerrajeros de la localidad antes de decidirse por uno. Y la verdad es que esta táctica es muy efectiva a la hora de ahorrar algunos euros por la faena.

Cada cerrajería tiene unas tarifas propias que deciden poner a sus cerrajeros y que influirá en el precio final. Por esta razón el profesional que escoja será el principal coste que deberá tener en cuenta.

Una vez se haya encontrado el mejor cerrajero en relación calidad-precio de la comarca se deberán tener en cuenta otros puntos más. En primer lugar, se debe tener en cuenta qué coste medio tiene cada servicio y, en segundo lugar, que el precio final dependerá también de la marca del producto en cuestión.

A continuación muestran una pequeña lista de los precios aproximados de los servicios más comunes:

Las aperturas de puertas tienen un coste medio de 60€ - 70€ .

tienen un coste medio de . Cambiar un bombín puede llegar a costar desde 30€ a 300€ .

puede llegar a costar desde a . Extraer la llave rota cuesta de 70€ a 120€ .

cuesta de a . Instalar una solución antibumping de 80€ a 500€ .

de a . Abrir una puerta del coche cuesta de 90€ a 120€. Como ya reiteran, estos precios oscilan entre grandes cantidades muy alejadas porque dependen de muchos otros factores, el principal será lo difícil que sea el trabajo en cuestión.

Dependiendo de la seguridad de la cerradura, de la puerta, del coche, etc. el precio será mayor o menor. Aunque ahora ya se conozcan los precios aproximados de cada servicio se debe recordar preguntar por un presupuesto aproximado antes de cerrar el trato con el cerrajero.

Cerrajería Biz explica cuánto cobra un cerrajero por abrir una puerta en Barcelona

Se debe tener en cuenta que dependiendo del tipo de servicio que se solicite el precio variará en grandes cantidades. No es lo mismo contactar a la cerrajería en horario diurno y laboral que nocturno y festivo.

Para que hacerse una idea, un desplazamiento estándar puede tener un coste de 30 € pero si el servicio es de urgencia puede llegar a los 150€. También puede salir por aproximadamente 60€ más caro el servicio nocturno que diurno (recordar tener en cuenta que esta tarifa empieza a partir de las 20h).

Como se ve, parece que encontrar una buena cerrajería que aúne profesionalidad y coste razonable es bastante difícil pero no tiene porqué ser así. Existen distintas cerrajerías que son una buena opción en relación calidad-precio.

Una de las más cotizadas esBiz Cerrajeros Sagrada Familia. Si se tiene cualquier problema cerrajero ponerse en contacto con ellos a través de su número de atención al cliente 677154428 o de forma física en su local.

