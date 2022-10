Las buenas ideas empresariales tienen oportunidades de financiación y viabilidad El mundo está hecho para los que arriesgan, y un buen proyecto puede hacerse realidad aunque, a priori, parezca difícil Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 7 de octubre de 2022, 09:15 h (CET)

Existen compañías que ofrecen servicios integrales de asesoría para hacer viables aquellas ideas empresariales y de negocio que tienen una buena base conceptual y que están enfocadas en cubrir las necesidades que reclama el mercado. Para ello, es preciso que cuenten inicialmente con una base sólida de solvencia y que tengan la capacidad económica para hacer frente a todos los gastos que conlleva su constitución.

Muchas ideas se quedan en el aire porque no cuentan con el apoyo suficiente para hacerse realidad. Sin embargo, el mundo está hecho para los que arriesgan, y el universo empresarial es tan amplio y diverso que un buen proyecto, con base sólida y un buen plan de viabilidad, basado siempre en datos y estudios de mercado reales, puede hacerse realidad aunque, a priori, parezca difícil.

Y, claro está, el emprendimiento fácil no es, y mucho menos, cuando se ha dado con la solución a una necesidad detectada en el mercado. Sin embargo, es ahí donde debe empezar el trabajo duro, y para ese fin, los emprendedores no están solos. Hay que recordar que la originalidad y el esfuerzo suelen tener su recompensa, es por esa razón que, tanto en el ámbito público como en el privado, existen líneas y programas de ayudas para sacar adelante esas buenas ideas.

Es ahí donde entra en acción APTKI, una empresa que acompaña a las startups a conseguir sus objetivos empresariales y de negocio.

¿Qué es una startup?

Es sencillo, consiste en ideas empresariales de nueva creación que pueden tener una gran penetración en el mercado, y que se ayudan también de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, así como poseen grandes posibilidades de crecimiento.

Detectar estas ideas en auge y materializarlas, es la principal tarea de APTKI, así como encontrar líneas de financiación, ya sean públicas o privadas, para poder hacerlas realidad.

Financiación, tiempo y objetivos

Estos tres parámetros son imprescindibles para una compañía que busca alcanzar el éxito, y para ello, sostenerse en una asesoría y en un calendario marcado por profesionales de amplia experiencia es un factor vital.

Ideas

En primer lugar, APTKI pone todo empeño en buscar, adecuar y dirigir las ideas que les llegan, hacia líneas de financiación adecuadas y solventes, de entidades públicas y privadas.

El trabajo aquí consiste en determinar cuáles son las líneas de financiación que mejor encajan con cada proyecto, y con ello, se da un paso más hacia la consecución del éxito pretendido.

Tiempos

Por otro lado, medir los tiempos, poseer un calendario realista que permita madurar la idea, pero sin dilaciones indebidas ni precipitaciones inadecuadas, es esencial. El tiempo debe correr siempre a favor de una buena idea, y es por eso, que se afanan en dicha tarea.

Como se ha señalado, el tiempo es un activo, y hay que saber rentabilizarlo y gestionarlo. Razones todas para que, desde APTKI, cuenten con un equipo asesor muy especializado en detectar y gestionar líneas de financiación, y que además, hace cumplir los tiempos y plazos que conlleva adherirse a ellas, hasta el desembolso de los fondos. Esto permite que los emprendedores solo tengan que centrar sus esfuerzos en el desarrollo propio del negocio.

Vínculo

Además, se crea un vínculo entre la empresa que optimiza los recursos de la startup y la nueva idea empresarial, ya que ambas tienen un objetivo común, que es conseguir los recursos financieros solventes y adecuados para poder arrancar la empresa. En este punto, es muy importante reseñar que existe una gran motivación de la consultora de financiación para que triunfe la idea que contrata sus servicios, y esto es porque anclan buena parte de su retribución al beneficio futuro del éxito de la idea asesorada. Es por ello que ambas partes se juegan algo, pero también, se garantiza el interés de que el servicio se convierta en un éxito.



En definitiva, en su papel como empresa consultora, desde APTKI existe un empeño real en ayudar a trazar la definición y, sobre todo, a centrar todas sus herramientas para implementar aquellas estrategias de financiación para nuevas ideas empresariales y Pymes innovadoras con buenas perspectivas de éxito en el mercado. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las buenas ideas empresariales tienen oportunidades de financiación y viabilidad El mundo está hecho para los que arriesgan, y un buen proyecto puede hacerse realidad aunque, a priori, parezca difícil Coworking y centro de negocios en Madrid ¿Dónde seleccionar los mejores lugares para trabajar? Es una práctica empresarial de gran auge en el país Repara tu Deuda Abogados cancela 17.849 € en Palma de Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad CB ELECTRIC amplía su oferta de servicios y refuerza su colaboración con la consultoría de empresas CEDEC Arme y Kollmorgen: el acuerdo más esperado de la asociación de robótica móvil Han firmado una alianza estratégica para ofrecer soluciones de integración de alta calidad