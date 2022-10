Toda la información sobre el nuevo lanzamiento de Call Of Duty Modern Warfare 2, de la mano de Hablamos de Gamers Emprendedores de Hoy

Activision Blizzard es una reconocida firma en el mundo gamer y uno de sus títulos más populares es el mítico Call of Duty.

En esta saga, el reboot de varios títulos ha levantado grandes expectativas entre los jugadores, en particular hacia Call of Duty Modern Warfare II, cuya beta está actualmente disponible.

Hablamos de Gamers es un portal desarrollado para la comunidad gamer en español, el cual comprende perfectamente la expectativa que levanta esta nueva edición de la saga Call of Duty. Por esta razón, sus artículos ofrecen una guía completa de este juego para todos los usuarios hispanohablantes.

Una experiencia de juego a 120 FPS, ya disponible en versión beta Call of Duty Modern Warfare II, edición 2022, es un reinicio de este título de la saga, presentado inicialmente en 2009, cuyo lanzamiento oficial se llevará a cabo en octubre de este año. Actualmente, la versión beta de esta nueva edición de la serie Modern Warfare está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y ordenador para que los jugadores puedan empezar a experimentar las partidas y la modalidad multijugador en esta etapa de prueba, que trae consigo varias funcionalidades.

Una de las más destacadas es la configuración de su calidad gráfica a 120 fotogramas por segundo (FPS). Este parámetro es altamente valorado por la comunidad gamer, ya que brinda más fluidez gráfica a la hora de jugar. En este título, la configuración de los FPS es sumamente sencilla y se ubica en la sección de ajustes del menú de opciones, dentro de la cual se debe desplegar la pestaña de gráficos, donde se puede encontrar y activar la opción de “Salida a 120 FPS”. Esta configuración brinda una experiencia de juego ágil y dinámica, que permite a los jugadores un mejor desarrollo en este vertiginoso shooter en primera persona.

El espacio con algunas de las mejores guías para el mundo gamer en español Como toda versión de prueba, la beta de este juego busca conocer las opiniones del público, y mejorar los detalles de su funcionalidad antes del lanzamiento oficial. En ese sentido, pese al poco tiempo de estar disponible, esta versión de Call of Duty Modern Warfare II ya cuenta con apartados elogiados por los usuarios, como su amplio repertorio de armas y su sistema de niveles, que permite mejorar cada arma del jugador con diversos complementos y accesorios, conforme este sube de nivel.

Los jugadores de habla hispana pueden conocer, analizar y enterarse de primera mano de todas estas novedades en Hablamos de Gamers, un portal lleno de contenidos gratuitos y de libre acceso sobre el mundo de los videojuegos. A medida que avanzan las pruebas de la beta en este nuevo Call of Duty, este portal comparte las principales novedades, pautas y análisis que deja esta experiencia de prueba con el propósito de brindar a sus visitantes una guía completa sobre este título insigne del mundo gamer y las novedades que trae para sus jugadores.



