Apostar por la ropa interior sostenible en verano con ZD Zero Defects

jueves, 6 de octubre de 2022, 11:24 h (CET)

En la actualidad, la industria de la moda aboga por el uso de prendas sostenibles que permitan cuidar el planeta y contribuir efectivamente a la reducción de gases contaminantes a la atmósfera.

Esto, teniendo en cuenta que la confección de ropa se sitúa en segundo lugar en cuanto a los sectores que generan mayor daño ambiental. Apostar en verano por ropa interior sostenible con materiales naturales contribuye a estos objetivos y permite a sus consumidores disponer de prendas de calidad.

ZD Zero Defects es una empresa sostenible con productos hechos íntegramente en España que se ha consolidado como referente en la comercialización de ropa interior respetuosa con el medioambiente a precios asequibles. Su catálogo es tanto para hombres como mujeres y se posiciona cada vez más en el mercado nacional e internacional.

Adquirir ropa interior sostenible de alta calidad ZD Zero Defects nació en 1920 con la finalidad de ofrecer ropa íntima para hombres y mujeres con materiales únicos y tejidos de alta calidad. Hoy, esta compañía es abanderada de la ropa interior sostenible, ya que elabora cada pieza con materiales como el algodón egipcio, hilo de Escocia e hilo de soja.

El hilo de soja es la base de la colección femenina de esta compañía y se integra de una biofibra de origen vegetal con gran capacidad de absorción. Esta es la única fibra vegetal que se puede recuperar y se cultiva de forma orgánica, lo que resulta provechoso a nivel ecológico. Asimismo, este material no requiere pesticidas para crecer naturalmente y germina gracias a semillas de soja, sin intermediación de ningún agente externo que agilice su desarrollo.

Esta compañía extrae la fibra de viscosa del tipo soja de la planta como componente esencial en muchas de sus prendas. Este material de origen vegetal tiene resistencia tanto en seco como mojado, posee alta protección antibacteriana y permite la hidratación de la piel por su alta concentración de proteína vegetal.

Colecciones de moda íntima masculina y femenina de origen natural ZD Zero Defects ha lanzado recientemente una colección de pijamas 100% algodón para hombre con fibras resistentes gracias al proceso de mercerización que trata los tejidos de algodón permitiendo que absorban mejor los líquidos como el tinte. Dicho proceso facilita que las prendas sean más frescas y transpirables, algo conveniente para el verano.

Asimismo, esta marca española ofrece moda íntima para mujer con algodón orgánico con propiedades hipoalergénicas que evita el picor en la zona íntima y mantienen la piel seca y fresca. Esta línea para mujer se comercializa en dos nuevos modelos; Aurora, de braga alta para quienes prefieren tener el vientre cubierto, y Delia, braga media con un corte clásico. Dichos modelos se ofrecen en tres colores básicos: negro, blanco y beige. De esta forma, cualquiera puede encontrar la pieza de ropa interior sostenible perfecta para ella.



