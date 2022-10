Los pasos a seguir para transferir un vehículo de forma segura, por Inforautos Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 11:52 h (CET)

Adquirir un coche sin verificar previamente si cuenta con un mal historial por parte de su anterior dueño puede traer inconvenientes inesperados que pueden significar una gran pérdida de tiempo y dolores de cabeza para el comprador.

La forma más simple de transferir un vehículo sin acudir a la jefatura de tráfico es a través de una gestoría especializada. En Inforautos se puede gestionar el informe de vehículo, un documento que ofrece los datos oficiales actualizados de un vehículo, de manera inmediata.

¿Qué documentación se necesita para transferir un vehículo? El cambio de titularidad es una gestión que debe realizarse en la Jefatura de la Dirección General de Tráfico, pero antes es necesario reunir una serie de documentos.

Para realizar la transferencia, si no se tiene cita previa en la jefatura de tráfico, se puede acudir a una gestoría con el DNI del comprador y del vendedor, original del permiso de conducir, ficha técnica del vehículo, mandato original (uno firmado por el comprador y otro por el vendedor) y contrato de compraventa.

Es importante tener en cuenta que, tras la firma del contrato de compraventa, se debe realizar el cambio de titularidad del vehículo en un plazo de 30 días.

Otro requisito es abonar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), un pago cuya cantidad depende del valor y de la antigüedad del vehículo. El trámite se puede realizar por internet si se dispone de un certificado digital.

Un vehículo en situación de baja temporal, sin los impuestos locales al día o con multas pendientes, no puede ser transferido.

Muchas veces, el motivo de la transferencia puede darse por el fallecimiento del titular, una separación o divorcio, donaciones o vehículos adquiridos en subasta. En estos casos, es necesario presentar documentación adicional según cada situación particular.

La gestión del informe DGT Una vez abonadas las tasas oficiales, se puede gestionar el informe DGT. Los datos del informe incluyen:

Datos del titular, es decir, cualquier trámite que afecte al vehículo debe autorizarse por todos los titulares. También la identificación del vehículo, además del nombre y apellido del titular que ofrece datos como domicilio del vehículo, fecha de matriculación, marca, modelo y servicio que presta.

Por otro lado, datos del seguro, que indican si el vehículo está asegurado y mediante qué compañía.

También el historial de titulares: Si el vehículo ha tenido titulares anteriores al actual, muestra el historial de todos los titulares, indicando si es de una empresa o particular y la fecha de posesión.

No menos importante es el historial de inspecciones técnicas (ITV): muestra todas las inspecciones ITV del vehículo, con fecha de las inspecciones, estación que lo hizo, resultados y defectos si ha sido detectado alguno y también los plazos de caducidad. Y en el historial de bajas: se ve si el coche ha tenido bajas, indica el motivo y el período en que ha estado de baja.

Otros datos importantes que aporta el informe son el historial de lecturas del cuentakilómetros, información técnica, medioambiental y de seguridad del vehículo. Sección cargas y gravámenes: Aquí se pueden verificar cargas y embargos del coche.

Para muchas personas, esta gestión puede resultar confusa o requerirles mucho tiempo, en estos casos, gestores profesionales como Inforautos pueden hacerse cargo del trámite. En su sitio web hay indicaciones para poder hacerlo de manera rápida y segura. El trámite requiere de una hora y puede solicitarse durante las 24 horas del día, durante todo el año.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo reformar una oficina para que sea energéticamente eficiente Médico especialista maxilofacial en Antequera Alquiler de pantallas led para eventos en Zaragoza Los pasos a seguir para transferir un vehículo de forma segura, por Inforautos ¿En qué consiste el tratamiento de ondas rusas?, por Crina Rus Beauty Center