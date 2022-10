Urbanpoliza, las ventajas de los seguros para carsharing y motosharing

En la actualidad, el carsharing/motosharing o alquiler de vehículos eléctricos durante un tiempo establecido es una alternativa de movilidad eficiente en grandes ciudades.

La facilidad de aparcamiento en cualquier lugar, la disponibilidad de los vehículos según necesidad y la sostenibilidad son algunas de las principales ventajas que ofrece esta nueva forma de desplazarse. Permiten usar un coche o moto siempre que se necesite, sin tener que hacer frente a los costes de adquisición y mantenimiento del vehículo que debería afrontar cualquier propietario.

inxur.com, una de las corredurías de seguros online más innovadoras, comercializa, entre sus múltiples tipos de pólizas, un seguro único y creado por ellos para carsharing y motosharing: el producto Urbanpoliza. Este producto cubre los daños que el conductor pueda ocasionarle al coche o a la moto hasta el importe elegido por el cliente. Asimismo, permite contratar la cobertura de accidentes del conductor, por si este resulta herido, se le atienda en el hospital.

La importancia de los seguros de carsharing Las empresas de carsharing ofrecen dentro del precio de alquiler un seguro para el coche, pero muchos usuarios desconocen cuestiones muy importantes como que el seguro de las empresas de carsharing incluye una franquicia. Si se sufre un accidente en el que se es culpable, la compañía de carsharing puede cobrarle a la persona en forma de franquicia hasta 800 € o incluso más.

Los seguros de carsharing suelen incluir la cobertura de accidentes del conductor, pero no todas las marcas la incluyen; en los seguros de motosharing no se suele incluir. Muchas personas desconocen que la Seguridad Social no cubre los gastos médicos por un accidente de tráfico. Por ello, si se conduce un vehículo sin cobertura de accidentes del conductor y se sufre un accidente en el que se es culpable, se tendrá que hacer frente a las facturas de la Seguridad Social que, además, tienen importes altos.

Si le dan un golpe al coche estando aparcado después de que el usuario haya finalizado el alquiler, pueden cobrar el importe de la reparación hasta la cantidad fijada por la franquicia, si el siguiente usuario declara el golpe.

Inxur, a través del producto Urbanpoliza, proporciona a sus clientes la cobertura de seguros de carsharing y motosharing para múltiples marcas a la vez. Cubrirá los gastos de la franquicia en caso de accidente durante un mes o un año, a elección del usuario cuando contrata el seguro.

El cliente configura su seguro: elige el importe de la franquicia y la duración del seguro y puede añadir los accidentes del conductor en los seguros anuales. Las pólizas cuestan desde menos de 3 € al mes, en función de la cobertura seleccionada.

Además, contar con la experiencia de InXur y Urbanpoliza como correduría de seguros con más de 12 años de actividad es un plus; resulta muy recomendable recibir su asistencia como intermediario entre el beneficiario y la compañía.

El funcionamiento del seguro de Urbanpoliza inXur ofrece un seguro innovador y único en el mercado, que permite el reembolso de la franquicia de los seguros para carsharing y motosharing. La gestión es muy sencilla: el usuario puede realizar la compra y la tramitación de la póliza 100% online.

Al contratar el seguro de Urbanpoliza, el cliente recibe el certificado de la póliza emitido por la compañía, que podrá consultar en cualquier momento en la oficina virtual que inXur pone a disposición de sus clientes.

Si se tiene un accidente y la compañía de carsharing o motosharing cobra el importe de la franquicia, sólo se debe comunicar a inXur, que iniciará el proceso de reclamación con la empresa aseguradora para que se reciba el reembolso correspondiente en un plazo menor de 21 días.