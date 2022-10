Allianz Partners y Mobility by Cycling Friendly, unidas por una Movilidad Sostenible Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 10:02 h (CET) Mobility by Cycling Friendly, expertos en Movilidad en bicicleta, organiza una jornada de sensibilización sobre los beneficios de la movilidad sostenible aplicada a entornos personales y laborales para los colaboradores de Allianz Partners Actualmente, los desplazamientos al lugar de trabajo se realizan mayoritariamente en vehículo privado. De hecho, hasta 6 de cada 10 ciudadanos acude a su puesto de trabajo en vehículo a motor, responsable de aproximadamente el 70% de las emisiones de CO2 expulsadas a la atmósfera. Esto contrasta con el uso todavía residual de la bicicleta como medio de transporte en comparación con otros países de la Unión Europea.

Algunas de las razones que explican la lenta expansión de la bicicleta como medio de transporte habitual, son la falta de protección, principalmente en las grandes urbes. Así lo indica el último informe de Allianz Partners sobre ‘nueva movilidad’, en el que figura que hasta el 40% de los propietarios de bicicleta anhelan la posibilidad de contratar un seguro que les cubra frente a posibles robos, daños accidentales en la bicicleta y responsabilidad civil.

Fruto de estas conclusiones y del compromiso de la compañía de Seguros y Asistencia por ofrecer soluciones sostenibles en el entorno de la Movilidad, ha llevado a Allianz Partners a buscar la colaboración de Mobility by Cycling Friendly. Esta organización, centrada en el fomento de nuevas formas de movilidad más sostenibles, con especial peso en el fomento de la bicicleta, es la encargada de desarrollar una jornada de concienciación con los empleados de Allianz Partners. El encuentro ha tenido lugar en la localidad madrileña de Arganda del Rey, donde Mobility by Cycling Friendly cuenta con una de sus tiendas exclusivas, y ha albergado actividades lúdicas y de sensibilización, incluyendo un paseo guiado en bicicleta por la zona, una mesa redonda sobre movilidad y un taller de mecánica básica de bicicletas.

Ambas compañías comparten un firme compromiso en el ámbito de la movilidad, y son miembros de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, foro centrado en impulsar la Movilidad responsable a través de la colaboración entre organizaciones capaces de producir el cambio necesario para responder a los retos que presenta el sector actualmente.

"En Allianz Partners entendemos la Movilidad como un entorno en el que todos los actores debemos estar concienciados y trabajar conjuntamente para ofrecer un espacio seguro y libre de CO2. Precisamente la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible nos ha brindado la oportunidad de buscar a un partner especializado en la movilidad en bicicleta y gracias a Mobility by Cycling Friendly podemos seguir trabajando para concienciar también a nuestros empleados sobre la importancia de ofrecer alternativas respetuosas con el medio ambiente", señala Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España.

El CBDO de Mobility by Cycling Friendly Matías Ximelis ha puesto en valor esta acción de concienciación por parte de Allianz Partners, apuntando que "es fundamental que las empresas formen parte del cambio modal necesario que requiere cualquier avance hacia un modelo de movilidad más sostenible, saludable y seguro".

