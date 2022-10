Por qué es necesario tener asesor para temas relacionados con criptomonedas

Un activo bastante nuevo en el que se invierte cada vez más son las criptomonedas. Las autoridades fiscales todavía no ven con buenos ojos el tema de las criptodivisas, ya que las personas que invierten en ellas pueden seguir haciéndolo (en parte) de forma anónima y puede hacer que los gobiernos pierdan ingresos fiscales. Un asesor especializado ayuda a los inversores con la fiscalidad de criptomonedas en general y en muchos otros aspectos importantes relacionados con esta inversión.

La obligación de declarar las criptodivisas a las autoridades fiscales depende, en primer lugar, del importe de los criptoactivos y de si superan los límites de la desgravación fiscal. Hay inversores que necesitan un abogado experto en cripto porque, por ejemplo, no han declarado sus beneficios y quieren presentar la declaración de los mismos. En estos casos, los abogados fiscalistas de Vicox podrán ayudar a los usuarios que necesiten estos servicios.

¿Por qué es necesario disponer de un asesor especializado en criptomonedas? Una de las principales razones por las que mucha gente ha invertido en criptodivisas es por su anonimato. Al menos, se pretende que el blockchain, la tecnología que está detrás de las criptomonedas, sea completamente anónima. Dado que los gobiernos tienen requisitos más estrictos hoy en día, es necesario identificarse cuando se compran criptodivisas. También puede ocurrir que una cuenta bancaria extranjera esté vinculada a un monedero o cuenta en una bolsa sin que el inversor lo sepa. Además, blockchain también ofrece oportunidades para averiguar la identidad. Cuando los inversores envían el dinero a su cuenta bancaria habitual, la entidad bancaria puede hacer preguntas sobre el origen y comunicarlo a las autoridades, informando así a la Agencia Tributaria. Puede ocurrir que, si no se han declarado los criptoactivos, las autoridades fiscales lo descubran. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los inversores? Por norma general, la respuesta a estas preguntas no es simple. Además, muchos inversores no tienen claro cuáles son los impuestos aplicables a las criptomonedas (Crypto Tax). Siempre que esta información no esté clara, es aconsejable contratar a un abogado que pueda informar y asesorar sobre toda la información fiscal relacionada las inversiones en criptomonedas.

Vicox, asesores y abogados especializados en criptomonedas Como la criptodivisa es todavía un fenómeno relativamente nuevo, es comprensible que todavía haya muchas preguntas sobre cómo se regula fiscalmente. Para obtener respuesta a todas las preguntas y asistencia en materia de procedimiento fiscal y posible derecho penal, se recomienda contactar con el equipo de asesores y abogados especializados de Vicox. La criptomoneda forma parte de la especialidad de estos asesores.