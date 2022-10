La volatilidad de los tipos de cambio y la tranquilidad que puede ofrecer contratar un seguro de cambio en Comercio Exterior Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:59 h (CET)

Los tipos de cambio permiten a los operadores de Comercio Exterior la comparación entre diversas divisas. Cuando estos varían, también es posible que lo haga el poder adquisitivo de toda una nación.

Por eso, dentro de los mercados económicos internacionales preocupan las tendencias volátiles, con cambios bruscos.

Las variaciones drásticas generan en los operadores de Comercio Exterior la sensación de inestabilidad y muchos pueden disminuir su actividad o dejar de lado negocios que hasta el momento eran rentables. Para evitar que ocurra esto en la compraventa de divisas, la contratación de un seguro de cambio, como los que gestiona Currencies Direct, puede ser una buena opción.

Factores que provocan volatilidad La volatilidad de los mercados pone en riesgo los beneficios de las empresas que operan internacionalmente. Pero es una situación global que no se puede controlar, ya que intervienen muchos factores diferentes, como la actual inflación. Tras años de inflación baja, la rápida reapertura de los mercados ha provocado un crecimiento económico que muchas empresas han aprovechado para subir los precios, sin que se haya dado un aumento en el valor de la moneda. Así, el poder adquisitivo de las familias ha disminuido.

Esto, a su vez, tiene que ver con la situación de inestabilidad geopolítica en Europa. El conflicto bélico en sí mismo frena la intención de invertir, pero, además, ha repercutido en los precios de la energía, aumentando el coste de muchos productos y servicios.

Disponer de la protección de un seguro de cambio Para que las subidas y bajadas en el valor de las divisas no afecten a los negocios internacionales, es importante disponer de un seguro de cambio. Estos mecanismos de protección son acuerdos que se alcanzan entre las dos partes de negocio de compraventa de moneda, según las previsiones económicas.

Los seguros de cambio establecen un precio fijo para un futuro intercambio de divisas. Aunque el mercado fluctúe, el comprador solo pagará el precio pactado. Esto puede dar lugar a una situación desafortunada para este si los precios bajan, sin embargo, ciñéndose a sus márgenes comerciales calculados previamente, le ahorra muchos inconvenientes si los tipos de cambio crecen de improvisto. En este sentido, los expertos de Currencies Direct desarrollan estrategias personalizadas para sus clientes, para asegurarles el mejor resultado posible con base en la situación del mercado. De esta forma, el flujo de efectivo con el que cuenta un actor en el mercado exterior, tanto particular como representando a una compañía, es más previsible, sostenible y alejado de efectos adversos.

A través de un profundo análisis de la situación de las empresas importadoras, se pueden fijar seguros orientados a cumplir con las diversas necesidades específicas que se detecten. En su página web, Currencies Direct ofrece más información sobre las distintas modalidades y herramientas que ofrece el seguro de cambio. Los interesados pueden contactar con la compañía para recibir su asesoramiento.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.