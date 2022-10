Le Petite Marie lanza su colección de pendientes de aro Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 11:08 h (CET)

Desde hace varios años, pero especialmente en el 2021, los pendientes de aro entraron con fuerza como tendencia en la moda. Durante este 2022, se han mantenido entre los accesorios más demandados, moda que no parece que vaya a cambiar. Así lo confirman publicaciones de influencers, revistas especializadas y casas de diseño.

Como consecuencia a la alta demanda de estos pendientes, la tienda online Le Petite Marie ya tiene lista su colección para esta temporada de final del año. Diseños minimalistas, una combinación de materiales, detalles originales y líneas simples están disponibles en una colección donde la elegancia y sobriedad parecen anticiparse a las navidades.

Una moda que se mantiene Los pendientes de aro son un clásico que, a pesar de la evolución de la moda, siguen manteniéndose entre los predilectos de las damas. El aro es una forma cómoda y práctica de llevar porque decoran el lóbulo con su figura sencilla que no requiere muchos elementos. Por esta razón, todos los profesionales de la moda recomiendan tener uno varios pares en el joyero.

Asimismo, es un elemento que se puede combinar con cualquier estilo. No desentona incluso con los looks más rebeldes, pero también es un acierto para un estilo clásico y elegante. Este es ideal tanto si se combina con unos vaqueros, pantalones de mezclilla o cuero como con un vestido de noche.

Una variable interesante que ha surgido y se ha mantenido en tiempos recientes es la costumbre de llevar más de un par en cada oreja. A partir de aquí, las aleaciones con oro o la plata como metal base son decoradas con circonita y otras piedras semipreciosas de moda. Todo eso y más se puede observar en la colección de Le Petite Marie.

Varias formas para un accesorio circular Las propuestas de Le Petite Marie se ajustan a todos los gustos. Una de ellas es el modelo ‘Aprisionados’ que muestra una forma circular elaborada con una cadena en plata de ley. Más clásicos son los modelos ‘Diversity’ y ‘Semiaro Speranta’. El primero en plata y bañado en oro y el segundo en acero inoxidable y también bañado en oro.

Dentro de las líneas que incorporan algunas formas están el modelo ‘Rayos’ y el ‘Semiaro Minimal’. Ambos en plata de ley, pero el primero con un baño de oro de 18 quilates.

Por otro lado, el modelo ‘Enroscado’ simula un cordón en forma circular y está elaborado con acero inoxidable y baño de oro blanco o amarillo. Sin embargo, uno de los modelos más llamativos de esta nueva colección es el ‘Delta’, un aro en plata de ley bañado en oro de 18 quilates, cuyo foco central es una estrella de circonitas brillantes.

Finalmente, cabe destacar que la tienda indicó que cada pieza se entrega en una cajita y con un neceser, lo cual hace a estas piezas ideales también para hacer un regalo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.