Convertirse en experto legal en transformación digital, industria 4.0 y blockchain a través del Máster de Blockchain School for Management

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:18 h (CET)

La transformación digital se ha convertido en un elemento protagónico en las empresas, las cuales son cada vez más conscientes de la importancia de las tecnologías disruptivas en sus instalaciones. Esto último ha hecho imprescindibles los perfiles profesionales para afrontar desde el aspecto legal todos los retos que supone esta nueva revolución tecnológica.

En ese sentido, instituciones educativas como BSM Blockchain School for Management se han enfocado en proporcionar a los estudiantes la oportunidad de adquirir competencias acordes a la demanda laboral actual mediante másteres en blockchain de primer nivel y para diferentes perfiles profesionales. Esta escuela de negocios ofrece un Máster para abogados sobre derecho de las tecnologías digitales cuya finalidad es capacitar a los alumnos para poder afrontar los casos relacionados con tecnologías digitales desde una perspectiva jurídica.

Formarse para ser un experto legal en industria 4.0 Dentro de las tecnologías disruptivas, existen una amplia variedad de elementos que pueden contribuir al desarrollo y optimización de los procesos empresariales. La inteligencia artificial, Big Data y blockchain, entre otros, son recursos innovadores que forman parte de la transformación digital. El Máster experto legal de Blockchain School of Management, se caracteriza por ofrecer una formación orientada en el ámbito legal a conocer los retos que supone esta transición, así como también las tecnologías de la industria 4.0 y los sistemas basados en blockchain.

Este programa va dirigido especialmente a abogados, compliance officers, miembros de la administración pública, así como también académicos, docentes y empresas interesadas en el lanzamiento de ofertas de token ICO o STO. Lo más recomendable es que los alumnos de este máster dispongan del Grado de Derecho, ya que se trata de profundizar en los elementos en materia legal relacionados con la industria 4.0.

La duración del Máster en Industria 4.0 es de 228 horas, con un total de 78 horas lectivas. La escuela de negocios ofrece dos modalidades para su curso, ya sea live streaming, mediante una plataforma de videoconferencias o en el formato online en el que el alumno accede a los recursos y clases grabadas.

Blockchain School for Management ofrece un amplio número de programas sobre tecnología blockchain Blockchain School for Management se caracteriza por ofrecer un amplio número de programas sobre tecnología blockchain, convirtiéndose en uno de los mayores referentes académicos que ofrece a los profesionales una formación integral. El objetivo de cada uno de sus másteres es capacitar a los alumnos para liderar proyectos basados en tecnologías punteras.

En el caso del Máster en Industria 4.0, permite que los profesionales se conviertan en expertos legales en transformación digital, industria 4.0 y blockchain. Para ello, su contenido estructurado en 10 temas, profundiza a la tecnología blockchain y el desempeño de los profesionales del derecho en este sector.

En palabras más simples, este programa permite combinar elementos jurídicos y tecnológicos para atender las necesidades de transformación que requieren las empresas de hoy, por lo que es considerado uno de los estudios más destacados en la actualidad.



