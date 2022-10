DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece desde hoy una nueva entrega de ‘La Caja de DAZN’, el formato de entrevistas a pilotos de MotoGP. En esta ocasión, el invitado es Álex Márquez, quien comparte con Izaskun Ruiz su lado más personal y analiza su trayectoria profesional. De cara a la próxima campaña, el catalán pilotará una Ducati en el Team Gresini, un desafío que afronta con mucha ilusión: “Tenía que coger esa oportunidad para decir: ‘Vale Álex, demuestrate a ti mismo que eres el mismo que en 2020, que en 2019 cuando gané en Moto2…’. Creo que tengo el potencial ese y, por eso, esta oportunidad: una moto que gana carreras, una moto que está delante, una moto que llevan muchos estilos de pilotaje y muchos pilotos diferentes… Lo tienes todo. Depende de tí. Me estoy metiendo presión, no hay excusas, pero acabaré a final de año y diré: ‘Pues sirvo para esto, o no sirvo’. Pero hay que ser con uno mismo sincero”.



Durante su charla con Izaskun Ruiz, Álex Márquez apunta a la aerodinámica como el talón de Aquiles de su moto: “Hay mucho en ganar, solo hay que ver dónde están los otros, como la aerodinámica de Aprilia, la de Ducati… Están un paso por encima”. Pese a haber saboreado anteriormente la gloria, el piloto de Cervera afirma que la falta de resultados le ha hecho incluso dudar de sí mismo: “Hay momentos encima de la moto que dices: ‘No sé ir’. Entonces hablas con Pol (Espargaró), con Taka (Nakagami), con Marc (Márquez) y opinan lo mismo. Es que parece que no sepa ir encima de la moto en muchos momentos y sólo puedes hacer lo que la moto hace. Eso mentalmente ha sido muy duro, pero lo voy a agradecer, estoy seguro”.

Álex Márquez, un piloto trabajador

Respecto a su filosofía, Álex Márquez se define como un piloto trabajador: “A mí me gustaría que se me recuerde como alguien que trabajaba. No un obsesionado, porque llegar a ese punto es malo, sino alguien que cuando tiene que estar, está; que cuando tiene que currar, está; que no se deja ningún detalle”.

Álex Márquez lleva compitiendo en MotoGP desde 2020, cuando debutó en el equipo Repsol Honda HRC junto a su hermano, Marc Márquez. La experiencia adquirida a lo largo de estos años hace que el piloto tenga el sueño de lograr la corona en la categoría reina: “Es mi sueño, siempre lo diré. También lo decía en 2015 cuando estaba en Moto2 y estaba sufriendo después de ser campeón del Mundo en Moto3. La gente decía: ‘Este está loco’. Y al final lo fui”.

Además de esta nueva entrega de ‘La Caja de DAZN’, la plataforma ofrece a sus suscriptores todos los entrenamientos libres, las clasificaciones y las carreras del campeonato del mundo de motociclismo, cuya próxima cita será el Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix de Australia.