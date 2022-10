El autor Eric Brosa publica su nueva novela ‘El legado de Heisenberg’ Comunicae

martes, 4 de octubre de 2022, 17:53 h (CET) ‘El legado de Heisenberg’ es una novela de ciencia ficción que animará al lector a cuestionarse cuánto de lo que cree saber sobre la vida y el universo es real No se podrá evitar cuestionarte la realidad. Así es como el autor Eric Brosa, ingeniero de telecomunicaciones, describe su nueva obra El legado de Heisenbergpublicada por Caligrama Editorial.

El legado de Heisenberg es una novela de ciencia ficción que animará al lector a cuestionarse, durante sus 384 páginas, cuánto de lo que cree saber sobre la vida y el universo es real. La obra aborda las posibles implicaciones del principio de incertidumbre de Heisenberg con relación a la materia oscura, presentando un futuro cercano desde un punto de vista alternativo.

El protagonista, Ian Thorne, ha pasado toda su vida soñando sin cuestionarse si algo de aquello podía ser real. Los arañazos, las emociones inexplicables y los recuerdos de algunos sueños que no se desvanecen, unidos a la sensación repentina de acabar de llegar a una vida que no le pertenece, convergen en confusiones e incredulidad cuando John Ellis le ofrece una explicación inesperada.

Más sobre Eric Brosa

Eric Brosa es ingeniero de telecomunicaciones de profesión y ha dedicado su vida profesional a la seguridad de la información. Su pasión por las historias se remonta a sus primeros días, aunque siempre había limitado la escritura a relatos cortos dentro del ámbito privado.

No obstante, a raíz de un sueño lucido, adaptado en su primera novela, decidió convertir su afición en lo que siempre había sido: una vocación. El legado de Heisenberg constituye un hito en su carrera personal que da a conocer su obra al mundo e invita al lector a cuestionarse la realidad que le envuelve.

Más sobre Caligrama Editorial

Caligrama pertenece al Grupo Lantia y es el sello editorial de autoedición en lengua española por excelencia y lidera hoy el sector con sus servicios editoriales poniendo el foco en la calidad.

Caligrama ofrece a los escritores servicios exclusivos de edición, distribución y promoción, que hacen que sus obras adquieran una nueva dimensión y alcancen el máximo potencial posible.

