La firma de contratos fijos-discontinuos, como proporción del total de contratos firmados, alcanzó un nuevo máximo histórico, un 16,9%

martes, 4 de octubre de 2022, 12:46 h (CET) The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group, analiza los datos de paro conocidos hoy Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de septiembre. El número de afiliados a la Seguridad Social sigue moderando su crecimiento, así en el pasado mes de septiembre se contaron 20,18 millones de afiliados. En términos interanuales, el incremento se moderó hasta el 3,3%, el más suave en 17 meses, equivalente a 649.200 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

En cuanto al número de parados registrados, es de 2,94 millones de personas, 17.679 más que el mes anterior (+0,6%). En términos interanuales, el descenso fue de un 9,7%, el más bajo en 14 meses.

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: "El mes de septiembre muestra lo peor y lo mejor de la incertidumbre económica: crece el paro al tiempo que se consolida un menor crecimiento de la afiliación a la seguridad social. El colectivo de jóvenes sigue sufriendo los peores indicadores: un incremento 36 veces mayor del desempleo con respecto a los mayores de 25 años".

"El repunte de los fijos discontinuos (+65,4%) justifica una parte del mayor crecimiento de la contratación indefinida (+53%) frente a la temporal (+14%), donde el contrato por circunstancias de la producción ya supone el 76% de los contratos", señala el director de The Adecco Group Institute.

Por último, Javier Blasco plantea un escenario a futuro en el que "lo más habitual es que en octubre crezca la afiliación con relación al mes anterior. La subida interanual podría moderarse hasta el 3%, con 20,29 millones de ocupados. Al mismo tiempo, el paro tiende a subir en octubre con relación a septiembre y sumaría a 3 millones de personas (-7,8% interanual)".

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en septiembre es de 2.941.919 personas, 17.679 más que el mes anterior (+0,6%). También continúa la moderación de la caída del número de parados. En términos interanuales, el descenso fue de un 9,7%, el más bajo en 14 meses.

Si se desglosa este dato por sexos, el paro continúa cayendo más entre los varones (-10,8%; el de mujeres bajó un 9%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, sigue moderando su crecimiento, así en el pasado mes de septiembre se contaron 20.180.287 afiliados, 29.286 afiliados más que hace un mes (+0,1%). En términos interanuales, el incremento se moderó hasta el 3,3%, el más suave en 17 meses, equivalente a 649.200 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

Los Servicios vuelven a encabezar el aumento del empleo; en cambio, el sector agropecuario destruyó puestos de trabajo por 14º mes consecutivo. El empleo asalariado (+3,9% interanual) creció 13 veces más rápido que el no asalariado (+0,3%).

La firma de contratos fijos-discontinuos, como proporción del total de contratos firmados, alcanzó un nuevo máximo histórico, un 16,9%. En agosto habían sido el 13,2%; un año atrás, eran apenas el 1,9%.

Sin embargo, el total de contratos firmados cayó por cuarto mes consecutivo: -13,7% interanual en septiembre. Toda la caída se explica por la menor firma de contratos temporales, que cayeron un 48,2%; la firma de contratos indefinidos creció un 258%, por el efecto de los fijos-discontinuos. En total se firmaron 1,66 millones de contratos. Si se deja de lado el atípico 2020, es el menor número para un mes de septiembre desde 2014.

Para más información, aquí está el webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://www.youtube.com/watch?v=azctLwKekII

