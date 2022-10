Premio a la mejor clínica de injerto capilar en España para Capilclinic Merecedores del galardón por su óptimo equipo de expertos y trabajos innovadores Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 4 de octubre de 2022, 12:52 h (CET)

Fue el pasado 17 de marzo de 2022, cuando la prestigiosa clínica capilar Capilclinic, recibió el Premio nacional de Medicina 2022 en Cirugía Capilar. En la V gala de los Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI.







Este evento anual, busca reconocer a los diferentes especialistas de la salud, la dedicación, esfuerzo e innovación en sus procedimientos. Tomando como referencia para su escogencia como los mejores en cada categoría, la excelencia de sus servicios. Resaltando también su buena labor en la investigación y compartimiento de sus conocimientos, para el bienestar de los pacientes.

La organización del evento seleccionó a las mejores instituciones y profesionales de la salud, dando mérito a su buen desempeño en cada una de sus especialidades. Los escogidos, destacaron a lo largo del último año por su experiencia y tratamientos realizados. Algo que los ha llevado a tener reconocimiento nacional e internacional.

Capilclinic, merecedores del galardón por su óptimo equipo de expertos y trabajos innovadores en cirugía capilar

Durante el evento, en la categoría de Cirugía Capilar, fue la reconocida institución Capilclinic quien se hizo con el Premio Nacional de Medicina 2022. Siendo merecedora de esta distinción, al ser referencia mundial como una de las mejores clínicas capilares. Es conocida en Europa, Asia y América, como la clínica mejor valorada en injertos capilares, con resultados excelentes. Sus sedes principales se encuentran en España, donde han sido pioneros de los métodos más avanzados de trasplantación de pelo.

Se trata de una clínica pequeña nacida en territorio español que, con los años, el esfuerzo y el buen trabajo realizado, ha conseguido destacar en el mundo, como la mejor entre las miles existentes. Su reconocimiento se debe a su innovación en técnicas y tecnología, ofreciendo los resultados más impresionantes a sus pacientes. Son pioneros en la técnica Mine Time FUE, que asegura una mayor posibilidad de supervivencia folicular, al mantenerse poco tiempo fuera del cuerpo.

Capilclinic no solo busca devolver el pelo perdido a personas que sufren alopecia. Su objetivo es crear una nueva cabellera, con un aspecto natural y duradero. Esto, por medio de una cirugía poco invasiva, con técnicas novedosas, seguras y con un tiempo de recuperación más corto que siguiendo los métodos tradicionales. Siendo esto lo que los hace ser visitados por pacientes de todas partes del mundo, para disfrutar de los beneficios brindados por la clínica.

Estas ventajas son aprovechadas en todos los casos atendidos. El paciente que escoge Capilclinic para combatir la calvicie, obtiene hasta un 99% de éxito en las cirugías. Además, disfruta de acompañamiento médico a lo largo de todo el proceso postoperatorio. En el que se evalúa la buena evolución de los implantes y se atiende, de forma rápida y efectiva, cualquier situación que pudiese estropear los resultados. Alcanzando e incluso superando, las expectativas del paciente.

Son sus técnicas y su atención meticulosa al buen efecto de sus cirugías, lo que ha hecho a Capilclinic merecedores de este galardón. Se trata de una institución que se ha extendido por todo el mundo, teniendo presencia en más de 10 países. Donde se han atendido miles de casos de alopecia, cada uno con características distintas, pero con resultados siempre exitosos. Siendo entonces, de las clínicas mejor valoradas en todo el planeta.

Agradecimiento y dedicatoria a los pacientes, que han hecho posible este merecido galardón







Para Capilclinic y cada uno de los profesionales que conforman su equipo, es un verdadero honor, haber sido considerados y posteriormente premiados con este reconocimiento. En la velada, fue el Director Operativo de la clínica quien subió al escenario para recibirlo y ofrecer palabras de agradecimiento en nombre de toda la institución. Destacando la excelente labor de los organizadores, por tan ameno evento.

En sus palabras de gratitud, destacó la importancia de mantenerse siempre en constante preparación, pues haber conseguido tal premiación, no significaba el fin de un camino. Se refirió a este galardón, como un reconocimiento a los valores que hacen a sus expertos, levantarse cada día para trabajar en la felicidad de sus pacientes. Y que, gracias al acompañamiento durante el proceso y sus buenos resultados, han conseguido ganar en esta oportunidad.

Para Capilclinic, son los pacientes los verdaderos merecedores de este premio, por lo que todo el discurso de agradecimiento fue dedicado a ellos. Pero también, sus representantes destacan la labor de los demás especialistas de la medicina que comparten los valores mencionados. Pues es eso lo que los ha hecho merecedores, al igual que Capilclinic, de esta distinción.

Luego de la premiación, todos los ganadores fueron entrevistados. En el turno de Capilclinic, se les preguntó qué los diferenciaba de otros expertos en cirugía capilar. El representante de la institución destacó la innovación en las técnicas aplicadas, que buscan asegurar la mayor supervivencia folicular. Lo que permite una recuperación más rápida, con resultados más naturales y favorables.

Se indagó también en los avances de la cirugía capilar, aplicados por Capilclinic, para destacar en esta categoría. En esta oportunidad se habló de los métodos y equipos vanguardistas, utilizados en cada intervención. Pero se destacó que no solo la cirugía contaba para el buen resultado, lo que hacía a Capilclinic destacar en este ámbito, era el acompañamiento postoperatorio. Ayudando a que los injertos se desarrollaran de forma correcta, atendiendo cualquier complicación al instante.

The Westin Palace fue el lugar de encuentro de los mejores especialistas de la medicina en España

El hotel The Westin Palace fue el lugar escogido para celebrar esta velada. En ella se aseguraron de mantener todos los protocolos de salubridad, para un evento ameno y seguro. Los invitados siguieron todas las pautas de la organización del evento, como también las del propio recinto, para que la premiación ocurriera sin inconvenientes.



Los mejores profesionales de diversas especialidades médicas, fueron convocados para esta premiación. El motivo, fue su arduo trabajo en el último año al ejercer su profesión. La organización quiso destacar su gran importancia en la recuperación de la salud. Pues en los últimos años, el personal de medicina ha sido primordial en la batalla contra la COVID-19.

