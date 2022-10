Máster en Big Data y Business Intelligence de la mano de Blockchain School for Management Emprendedores de Hoy

martes, 4 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Las herramientas tecnológicas son cada vez más relevantes para todo tipo de firmas. Una de ellas es el análisis de grandes conjuntos de datos e información digital, también conocidos como Big Data. Estos bloques de datos pueden mostrar información muy importante para la gestión de cualquier compañía, bajo un análisis adecuado.

Este panorama refleja las amplias oportunidades profesionales que puede abrir, en ese sentido, un Máster en Big Data y Business Inteligence. Para quienes buscan formación confiable y de calidad en este campo, Blockchain School for Management cuenta con este programa en su oferta académica, junto con los mejores recursos para su enseñanza.

Formación de calidad en un programa flexible que se adapta a los estudiantes El Máster en Big Data y Business Inteligence de Blockchain School for Management (BSM) es una opción ideal para profesionales que, a pesar de su interés en este campo, no tienen conocimientos previos en programación. Estas personas aprenden a transformar los datos en información de alto valor para sus empresas, a través de herramientas y programas especializados, que permiten realizar las tareas de extracción, análisis y visualización. Este proceso formativo también abarca algunos conceptos en programación, esenciales para comprender y desarrollar adecuadamente el procesamiento de Big Data.

Los estudiantes pueden escoger entre dos modalidades para cursarlo. La primera, vía Live Streaming, en la que alumnos y docentes interactúan en directo por medio de videoconferencias, correspondientemente grabadas y alojadas en su campus virtual, junto con los demás recursos didácticos. La segunda, vía online, permite el acceso a todas estas grabaciones y otros recursos formativos, además de una flexibilidad total en fechas y horarios, a la vez que los estudiantes pueden consultar sus inquietudes en cualquier momento mediante llamadas, correo electrónico o videollamada. Todo esto, con el fin de flexibilizar el acceso de sus estudiantes hacia una formación de calidad en análisis de Big Data.

Reconocimiento internacional de formación especializada en tecnologías digitales Blockchain School for Management es un centro de formación para profesionales del ámbito empresarial, que se especializa en las tecnologías digitales más disruptivas del mercado actual. Sus programas formativos han alcanzado reconocimiento internacional, gracias a la calidad de su enseñanza, sus modernos recursos didácticos y la visión integral que ofrecen sus planes de estudio.

Estas cualidades se reflejan en su Máster en Big Data y Business Inteligence, en el que sus estudiantes aprenden a dominar las herramientas tecnológicas más modernas en este campo. La formación les permitirá desarrollar análisis de datos altamente valiosos en las empresas para la toma de decisiones. Asimismo, adquirirán habilidades para presentar y clarificar estos datos adecuadamente, para crear informes y cuadros de mando dinámicos, y plantear conclusiones claras a partir del procesamiento de miles de datos en bruto.

Con estos recursos, sus futuros profesionales contarán con la capacidad de realizar, con un alto desempeño, hasta los procesamientos más exigentes de Big Data dentro del ámbito empresarial.



