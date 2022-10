Los estudios sobre el mercado de coches de segunda mano con la base de datos de DataMarket Emprendedores de Hoy

En el sector automotor, existen diferentes partes interesadas en la compraventa de vehículos usados, como compradores, agencias, talleres mecánicos, etc. Para todas ellas, es importante conocer las ofertas disponibles en el mercado, para poder elegir basándose en la información que reciben.

En este aspecto, resulta conveniente contar con un listado donde visualizar cada una de las opciones y compararlas de acuerdo a ciertos criterios como color de vehículo, marca, modelo, etc. DataMarket ofrece una magnífica solución al respecto con su actualizado dataset de coches de segunda mano.

Dataset, una herramienta que reúne un conjunto de datos acerca de un tema específico En la era de la digitalización actual, el uso de datos se ha convertido en un recurso indispensable en el sector informático y de gran utilidad en muchas áreas. Una de las nuevas tecnologías utilizadas actualmente es el dataset, una herramienta que reúne un conjunto de datos acerca de un tema específico.

DataMarket ofrece un poderoso dataset en el que presenta la información centralizada de todos los coches de segunda mano disponibles en España y Portugal. Esta base de datos tiene un volumen estimado de 300.000 registros cada 24 horas y el histórico de datos está disponible desde noviembre del 2020. Cada uno de estos registros se basa en estudios sobre el mercado de coches de segunda mano de las publicaciones realizadas en la web y se actualizan diariamente para ofrecer una información realmente útil para particulares, compradores y vendedores del sector automotor, etc.

En cuanto al contenido de la base, se presentan diferentes columnas de datos con su respectiva descripción que demuestran características de los vehículos, su origen, vendedor, precios de venta, detalles de la publicación del anuncio, entre otros.

DataMarket, bases de datos al alcance de todos DataMarket ofrece sus servicios por medio de una suscripción de pago, sin embargo, permite a los usuarios evaluar la utilidad y valor de los datos a través de una muestra gratuita. Para acceder a esta muestra, se debe seleccionar el dataset de interés e introducir un correo electrónico al cual la empresa enviará el ejemplar de la base de datos. En el mismo email se indican los pasos a seguir para adquirirlo completo y empezar a disfrutar de toda la información que ofrece.

Una vez empezada la suscripción, los datos obtenidos están disponibles para el usuario y, aunque no renueve la suscripción, podrá acceder a ellos cuando lo desee, pero sin las nuevas actualizaciones.

Además de los datasets de coches de segunda mano, la empresa ofrece más bases de datos relacionadas con los sectores de consumo, empleo, inmobiliario, información pública, inversión, media, movilidad, entre otros.

Gracias a los servicios de DataMarket es posible el acceso a datos de calidad y actualizados, que resultan importantes para la toma de decisiones, crear modelos predictivos y más funciones de valor para diferentes negocios.



