Café italiano de primera calidad para oficinas con el servicio de Espressa Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 13:50 h (CET)

Muchos trabajadores deciden hacer pausas en la oficina para tomar una taza de café, debido a los efectos estimulantes de esta bebida, que ayudan a mejorar el desempeño y la productividad. El café, asimismo, se ha convertido en un ritual que propicia un buen ambiente laboral y fomenta las relaciones entre empleados.

Por ende, resulta importante ofrecer un producto de primera calidad y de una marca reconocida como el café italiano Lavazza. Para ello, Espressa ofrece un servicio de café para empresas de todos los sectores, con soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y sus trabajadores.

¿Por qué es importante disponer de un café de calidad en la oficina? En la actualidad, las exigencias de la rutina laboral no solo hacen que las personas pasen gran parte del día en la oficina, sino que los obliga a estar alerta y activos para hacer frente a las actividades. Por tales motivos, contar con un café italiano de calidad premium para los trabajadores redundará en una serie de beneficios, tanto para la empresa como para el bienestar de su equipo. Así, no solo se generará un entorno laboral agradable y una cultura de oficina positiva, sino que se aumentará considerablemente la productividad del trabajo, ayudando a los empleados a afrontar el estrés.

No obstante, no basta con ofrecer cualquier tipo de café, ya que cada vez más personas buscan una bebida de primera calidad que destaque por sus sabores y aromas.

En ese sentido, Espressa importa y distribuye toda la gama de productos profesionales de Café Lavazza en España, ofreciendo un servicio adaptado a las necesidades de cada empresa para lograr una mayor eficiencia, bienestar y rendimiento en su plantilla de trabajadores.

Servicio de café para empresa, con Espressa Con más de 30 años de experiencia en el sector y presencia en España y Portugal, Espressa se especializa en ofrecer soluciones de café para empresas, con un equipo de expertos que dispone de un servicio de asesoramiento para implementar la opción que mejor se adecúe a las necesidades de cada cliente. De este modo, la firma ofrece el desarrollo de áreas de café personalizadas con la instalación de cafeteras italianas de Lavazza y un suministro especial para profesionales, además de otros servicios adicionales como fuentes de agua filtrada, neveras, infusiones y mucho más.

Espressa permite ahorrar costes y obtener un valor añadido para sus trabajadores a las compañías que contraten su servicio, incorporando un café italiano de primera calidad, para hacer de la oficina un espacio innovador que propicie el bienestar de quienes comparten la rutina laboral. Para aquellos interesados, se pueden consultar todos los detalles y contactar con el servicio a través de la web.



