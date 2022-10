Enchufarse al sol y olvidarse de la subida de la luz

En estos tiempos actuales de incertidumbre y alta inflación, los ciudadanos están sufriendo constantes subidas de precio en absolutamente todos los productos y servicios a su alcance.

El precio de la energía es sin duda el punto clave que se encuentra en el epicentro de una espiral que no para de crecer. Con el precio del gas y de la luz disparados, las empresas se ven obligadas a vender sus productos o servicios más caros para poder hacer frente a sus propios costes. Y los ciudadanos de a pie ven como cada día se reduce su poder adquisitivo. Las noticias informando de fuertes subidas en el precio de la energía son continuas y lejos de otear un horizonte esperanzador, todo apunta a que esto seguirá con una tendencia desfavorable para las economías, ya sea la familiar o la empresarial.

Por todo ello son cada vez más las empresas y familias las que dan el paso hacia la producción de energía propia y tienden a hacerse cada vez más independientes de la evolución al alza del mercado energético. Esto es posible apostando por una energía limpia al 100% e inagotable, capaz de producir la energía necesaria para cubrir el 100 % del consumo ya sea de una vivienda o una empresa.

El modelo más habitual es el autoconsumo. De la mano de KEIKEN Engineering se plantea producir y consumir energía propia, manteniendo eso sí la conexión a red eléctrica para poder obtener suministro de energía en ausencia de sol. De esta manera se mantendrá el confort de una vivienda o empresa tanto en horario nocturno como en días de climatología adversa.

KEIKEN realiza una valoración exhaustiva de las necesidades energéticas de los clientes y les propone una instalación fotovoltaica adecuada su consumo. Además, existe la posibilidad de generar excedentes por los que se percibirá una bonificación en la factura, o bien destinarlo a nuevos consumos futuros como puede ser la carga de un vehículo eléctrico. Actualmente, son ya muchas las comercializadoras que bonifican este excedente a precio indexado según el mecanismo de compensación simplificada, lo cual lo hace muy interesante.

Otra alternativa es almacenar esos excedentes, sin embargo, actualmente las baterías físicas no han evolucionado aún lo suficiente. Siguen teniendo un precio muy elevado, y para el espacio que ocupan aún no pueden almacenar una gran cantidad de energía. Si se trata de una instalación aislada, es decir, una instalación que no tiene posibilidad de estar conectada a red eléctrica, sí sería una opción necesaria. Pero en instalaciones conectadas a red eléctrica no es interesante económicamente por suponer una mayor inversión y hacerla menos rentable. Además, no supone un almacenamiento suficiente que vaya a permitir a esa instalación ser autosuficiente durante toda una noche o en días de condiciones meteorológicas muy adversas.

En KEIKEN valoran también otras alternativas de almacenamiento muy interesantes como son las novedosas baterías virtuales. Este sistema funciona como una hucha de kilovatios (kWh) donde se almacena el excedente de manera virtual y la compañía contratada lo descuenta del consumo cuando se esté demandando energía de la red eléctrica. Además, el excedente acumulado se guarda para meses próximos. Y existen ya opciones para poder derivar ese excedente a una segunda residencia, algo que interesa mucho a quienes abandonan su casa principal en los meses de mayor producción.

En definitiva, desde KEIKEN Engineering realizan una valoración integral sin compromiso y proponen una instalación a medida incluyendo un asesoramiento profesional de cara a obtener el mejor rendimiento de la producción fotovoltaica obtenida, y la mayor rentabilidad de los excedentes.

KEIKEN cuenta con un equipo de excelentes profesionales que le acompañan durante todo el proceso desde la contratación, instalación y puesta en marcha, hasta la legalización de la instalación. Asimismo, solo trabajan con proveedores y fabricantes de primeras marcas con lo cual la mayor eficiencia y rendimiento están garantizados.