Arson Metering desarrolla su tecnología para la gestión del agua urbana, el gas y el regadío

lunes, 3 de octubre de 2022, 11:14 h (CET) Crea la tercera generación de su Gateway LoRaWAN solar que da a su sistema mayor capacidad y rendimiento con el mínimo consumo. Amplia sus instalaciones en los sectores de agua urbana, gas y regadío La firma vasca Arson Metering ha desarrollado su tecnología de telelectura de contadores para responder a todas las necesidades de la gestión digital de las redes de agua urbana, gas y regadío.

Ha creado la tercera generación de su Gateway LoRaWAN, todavía más orientado a ofrecer soluciones de "metering". Es un Gateway diseñado y fabricado por la firma, que dota a su sistema de mayor capacidad y más rendimiento con un consumo ultra bajo. Como las versiones anteriores, es un dispositivo solar y autónomo que no requiere conexión eléctrica ni de banda ancha, pero, además, cuenta con importantes mejoras.

El nuevo Gateway es clase B, incorpora GPS, disco duro y un nuevo regulador de carga, lo que aporta más prestaciones en las instalaciones de telelectura. Las principales son una mayor inmediatez en la comunicación bidireccional, la sincronización de toda la red y mayor rendimiento energético, además de una mayor capacidad para almacenar datos y para gestionar más cantidad de dispositivos. Todo ello con un consumo de 9 miliamperios, frente a los más de 500 miliamperios que es habitual en este tipo de dispositivos.

Con esta evolución se incorporan nuevas funcionalidades en la gestión remota del suministro del agua urbana, del gas y del regadío, que hasta ahora no estaban disponibles en el mercado.

El sistema de Arson Metering permite cerrar una válvula en segundos, lo que es esencial para la seguridad de las instalaciones y vital en el caso del suministro de gas. También posibilita la gestión horaria de toda la red para mantenerla sincronizada, imprescindible, por ejemplo, en la gestión de los turnos de riego.

Además, este dispositivo "exprime" la luz, porque consigue obtener un 5% más de energía en días soleados y un 30% más en días nublados, así que se mantiene el rendimiento en prácticamente cualquier ubicación geográfica y climatología.

Con la incorporación de esta tercera versión de Gateway LoRaWAN, la tecnología de Arson Metering se puede adaptar a todo tipo de circunstancias y proyectos, por complejos que sean. Esto ha llevado a la empresa a ampliar su ámbito de actuación y a seguir sumando nuevas instalaciones en los sectores del agua urbana, el gas y el regadío.

Evitar fugas en el suministro de gas

En el ámbito de la gestión del suministro de gas la firma ha desplegado su sistema en cuatro ciudades colaborando con tres empresas distribuidoras diferentes.

En estas instalaciones se ha comprobado la efectividad en la detección de fugas y malas combustiones en las calderas, que se identifican analizando los datos de los contadores y a través de sensores instalados en los puntos más susceptibles de presentar anomalías. En el conjunto de las instalaciones se han detectado cinco fugas en el interior de diferentes viviendas, lo que supone un porcentaje inapreciable pero existente.

En estos casos, la capacidad de detección de la tecnología, junto con las actuaciones de las distribuidoras para mejorar las instalaciones han sido las claves para garantizar la seguridad de los abonados.

"En las instalaciones colaboramos estrechamente con las distribuidoras para extraer conclusiones y ya hemos visto que haciendo inversiones en medición y control se obtienen resultados que hasta ahora solo estaban en las presentaciones" afirma Jorge Manrique, Director Comercial de Arson Metering. El sistema de la firma conforma un sistema de gestión integral del suministro de gas.

Ahorro de agua urbana

La utilidad de la tecnología de Arson Metering para la gestión inteligente del agua urbana ha llevado a la firma a más de 200 ciudades, donde ya está implantado su sistema de telelectura. La mayoría son municipios españoles, pero, además, se encuentran 32 municipios en Francia, a los que próximamente se añadirán otros 9, y 22 en Italia, entre otros.

Los resultados obtenidos en estas instalaciones se miden en un gran ahorro de agua, principalmente por la detección de fugas. En el Centro de Control de Arson Metering la estadística cifra en un 7% los abonados con fugas de agua en las viviendas. Según sus estimaciones una fuga inapreciable en una cisterna supone un desperdicio de 9 litros/h, que son 80 metros cúbicos al año, equivalentes a 53.000 botellas de litro y medio de agua.

"Hay que ser conscientes del coste que esto supone a todos los niveles; ¡menos mal que el agua doméstica todavía no tiene el precio de la del supermercado!" afirma Manrique.

Nuevo producto para el regadío

Con el nuevo dispositivo, Arson Metering también ha concluido el desarrollo de su nuevo producto para gestionar el agua en el mundo rural, que se llama IGota. Este producto, que echó a andar en 2017 como proyecto, ya está funcionando con éxito en una comunidad de regantes.

La novedad que aporta IGota es trasladar lo que está ocurriendo en el terreno, ofreciendo una experiencia en tiempo real a la comunidad de regantes y a los usuarios. Así, facilita la gestión de las programaciones del sistema de riego y es parametrizable en función de las condiciones del entorno como la humedad, el viento, etc.

Además, el propio sistema garantiza el mantenimiento de la red de dispositivos a través de un informe diario de situación del nivel de batería, cobertura, estado de las válvulas, etc. También mediante la integración de múltiples alarmas que avisan de las acciones a realizar por parte del equipo de mantenimiento. Así se asegura el buen funcionamiento a lo largo de todo el año, evitando los desperfectos por falta de mantenimiento fuera de la temporada de riego.

En este sentido, la propuesta de Arson Metering con IGota es incluir el mantenimiento del sistema por parte de su equipo durante los cuatro o cinco primeros años, pudiendo decidir luego la comunidad de regantes si quiere asumirlo.

Arson Metering cuenta con una amplia experiencia en gestión del regadío. Su trayectoria se remonta a hace 14 años, al año 2008, cuando realizó las primeras instalaciones de telelectura en este ámbito.

Fuente: Spb_servicios periodísticos

