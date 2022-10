​Martita Ortega y Bea González ponen Amsterdam en pie: ovación cerrada en su coronación como campeonas Pádel: Partido final femenina y celebración de título Redacción

lunes, 3 de octubre de 2022, 12:30 h (CET) Dos horas duró la gran final femenina de Amsterdam, un duelo en el que hubo sorpresa pero, sobre todo, un pádel enorme por parte de las cuatro jugadoras, de las retadoras Martita Ortega y Bea González y de las favoritas y todopoderosas Ari Sánchez y Paula Josemaría.



Imagen: World Padel Tour

Un choque que alimentaba pasiones en la grada y que empezaba con un estadio lleno y con Bea y Martita rompiendo ya el servicio de las oponentes en el tercer juego, para qué esperar más. A ello ayudó también que Paula Josemaría no estaba todo lo metida en harina que suele, y sufría más de la cuenta sin poder ayudar a su compañera en las tareas defensivas u ofensivas.

Así, se pusieron con un 3-1 que se transformaría en un 3-3 en cuestión de minutos, pues las nº1 respondieron con su contundencia habitual para igualar el marcador y hacer que todo estuviera como al principio. De nuevo se rompería la igualdad en los siguientes minutos cuando, otra vez la madrileña y la andaluza apretarían sobre la esquina de Paula y lograban ya la distancia definitiva para hacer suyo este primer parcial (6-4).

Partido final femenina Amsterdam

Con el coraje que acostumbran y con esa innegable calidad, Josemaría y Sánchez sacaron su orgullo a relucir y se metieron por completo en el partido, realizando un sprint total, un ataque consistente y duradero que les permitió poner un 0-3 de inicio en la segunda manga y no dejar que sus rivales les recortaran lo más mínimo. Pasando de 0 a 100, Ari y Paula conquistaron en un visto y no visto este segundo set consiguiendo dos breaks de margen y una imagen muy mejorada (2-6).

Celebración del título en Amsterdam

Las tornas cambiarían por completo en el tercero donde el manejo del partido pasó al bando de las de Maxi Grabiel, más determinadas a hacer sonar la flauta y tocar su melodía sin que nadie les molestara. Así, volviendo a pegarse a la red y fijando muy bien Martita a Paula en su esquina, se anotaron un soberbio 4-1 de inicio que fue una losa total, pues no permitió la más mínima rebelión al otro lado de la red. Otro break más les allanaría el camino totalmente y el final se hizo plácido, muy plácido para ellas, conquistando tierras holandesas con un 6-4, 2-6 y 6-1 y haciendo que, por fin, las nº1 perdiesen su imbatibilidad de las últimas fechas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

