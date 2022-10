Nueva colección Fall Winter Aristocracy Descubre todo lo nuevo Ana Ruiz de Infante

lunes, 3 de octubre de 2022, 11:28 h (CET) Aristocracy, la firma de joyería que fundó Juan Suárez con tan solo 25 años, hijo y sobrino de los creadores de la firma de alta joyería Suárez, se ha convertido en todo un referente entre los millennials y entre aquellos que buscan joyas a precios asequibles, con diseños de tendencia, atrevidos, que reflejan el buen hacer del joyero sin renunciar a la calidadde sus piezas.

En estos días nos han presentado su nueva colección FALL WINTER que os contamos por aquí:

ABC: Nueva colección de charms de iniciales con una tipografía sencilla, perfectas para combinar con elcolgante, la pulsera o el pendienteque más te guste. Realizados con plata de primera ley recubiertade oro de 18kts con piedratopacio blanco pavimentada. Perfecto para llevar con pantalones o falda.

GOLDIE: se renueva una de sus colecciones Best Sellers, en oro de 9 kilates incorpora a la colección nuevos diseños como clips o rediseños míticos como su cruz en la versión petite.



HIT: Una colección inspirada en los cierres de la época victoriana. Simbología, fuerza y vitalismo. Los números cobran un significado especial, donde el 1, el 5 y el 7 son los protagonistas.

Para añadir personalidad a tu outfit, solo te hará falta un jersey de cuello vuelto para lucirlo.



Y ahora que los piercing están tan de moda, en Aristocrazy han pensado en tu primera puesta en oro de 18 kilates y diamantes, para evitar cualquier reacción de tu piel. Además, en la tienda de Aristocrazy de la calle Gran Vía de Madrid cuentan con cabinas y personal cualificado para colocártelo… todo un plus!

Su nueva colección BAMIYAN son Piercings de oro de 18 kts. con piedras preciosas: diamante, zafiro y esmeralda rosa. Para la primera puesta. Formas de sol, formas geométricas, formas de penacho con esmeraldas o un piercing en forma de escarabajo de oro de 18 kts.



CROSSBOW: Plata de primera ley recubierta de oro de 18 kts. con piedra de color en garra. Aparente apilación de piedras preciosas. Engaste en garra que aporta mayor luz a la joya y a la piedra. Dinamismo y frescura.



Combinaciones de colores: blancos y negros, azules y blancos, multicolores. Colores vivos, ideales para dar vida en los looks de los primeros días de frío. Para un look casual con tus vaqueros favoritos, un jersey en tonos neutros y un abrigo de corte masculino.

Y para noviembre, los nuevos lanzamientos serán la colección MOVE y PEBEL, por aquí los detalles:

MOVE: joyas de 18 kts. con diamantes, en los que se juega con los colores y esmaltes unidos a los diamantes. Puedes combinar uno de los colgantes con un traje de corte masculino.



PEBEL: joyas de plata de primera ley recubiertas de oro de 18 kts. con topacio y zafiro multi. Piezas modeladas a mano una a una. Únicas, cada una de ellas hacen un homenaje a los tesoros perdidos y encontrados en las playas. Destino que hizo del vidrio un tesoro de playa y de la colección Pebel una joya perfecta para un vestido largo en tonos crudos.

