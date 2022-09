HPM FINANCIAL SERVICES: Financiación y liquidez, riesgos y oportunidades para las Pymes Comunicae

viernes, 30 de septiembre de 2022, 13:58 h (CET) La financiación de liquidez es una solución de acceso al crédito utilizada por las Pymes para satisfacer necesidades financieras temporales. Los bancos miran con atención estas solicitudes, ya que pueden ser intentos de cubrir pérdidas u ocultar situaciones difíciles Acceso al crédito y concesión de financiación

A pesar de que los bancos estén en un periodo de disposición a conceder préstamos, las empresas (especialmente las pequeñas) se quejan de las dificultades para acceder al crédito y a los procedimientos de concesión de préstamos.

La tendencia de los últimos años a la morosidad de los créditos bancarios y la obligación de realizar importantes provisiones han cambiado la estrategia de préstamo de las entidades de crédito, que, cada vez con más atención, buscan el llamado crédito de buena calidad, es decir, buscan la financiación de empresas que tengan buenos indicadores de balance y rendimiento y que representen potencialmente un riesgo limitado de impago.

Una de las características de la financiación de empresas proporcionada por los bancos es la formalización.

A los empresarios les resulta casi exasperante tener que presentar la documentación que certifique el uso del dinero prestado: el caso más frecuente es la financiación de inversiones, en la que se solicitan facturas pagadas en los últimos seis meses, facturas pendientes de pago y/o estimaciones de costes a realizar en los próximos 6/12 meses.

Financiación para la liquidez

Sin embargo, la empresa no siempre necesita finalizar la financiación, y muy a menudo la solicitud es para reequilibrar una situación de desequilibrio financiero o de falta de liquidez temporal.

Estas situaciones no son necesariamente negativas ni sintomáticas de dificultades. Es precisamente para estas necesidades, que por definición deben ser temporales, que los bancos ponen a disposición las líneas de crédito, que sirven precisamente para la necesidad disponer de dinero no vinculada a la compra de un activo específico como es el caso de los préstamos para fines especiales.

Es decir, se trata de un método de acceso al crédito que puede utilizarse en función de las necesidades de la empresa que lo solicita sin que el uso real sea declarado a la entidad financiera.

El riesgo de estos préstamos es, a los ojos del banco, que se requieran para cubrir posibles pérdidas, deudas incobrables u otras situaciones problemáticas. Precisamente por este motivo, las entidades de crédito conceden la financiación de empresas en las líneas de crédito con mucho cuidado.

Por lo tanto, es necesario explicar bien a la institución los motivos que llevan a la solicitud. Sobre todo, acompañar la solicitud con un plan, aunque sea sencillo, en el que se explique cómo se va a utilizar la línea de crédito: por ejemplo, para pagar los impuestos, la indemnización por despido, comprar acciones, reequilibrar la situación financiera tras una inversión pagada con recursos propios, etc.

Mejor si la solicitud está respaldada por un análisis de flujo de caja que documente una planificación financiera adecuada.

Preparar una documentación completa y clara, presentar la solicitud correctamente, definir importes y duraciones sostenibles y justificar la solicitud son dinámicas que permiten tener éxito en la relación con el banco.

HPM Financial Services ofrece a los empresarios un apoyo operativo válido en todos estos aspectos, con la experiencia de poder hablar el mismo idioma que el banco.

La intervención del Fondo Central de Garantía

Los préstamos de liquidez, así como los préstamos para fines especiales, también pueden ser garantizados por el Fondo Central de Garantía, hasta un máximo del 80% del importe del préstamo concedido.

Hay que tener en cuenta que el Fondo garantiza a cada empresa o profesional un importe máximo de 2,5 millones de euros, tope que puede ser utilizado a través de una o varias operaciones, hasta el límite establecido, sin límite en el número de operaciones que se pueden realizar.

El límite se refiere al importe garantizado, mientras que no existe un límite máximo para el conjunto de la financiación. Tener acceso al Fondo de Garantía es a menudo un factor discriminatorio para un buen acceso al crédito, tanto en términos de disponibilidad como de tipos de interés.

Impuestos y tasas de financiación

El final del año es también un momento especial para los diversos plazos fiscales y el pago de las cuotas del decimotercer mes.

Precisamente para satisfacer estas necesidades financieras de las pymes, los bancos han ampliado en los últimos años la oferta para incluir préstamos especiales de liquidez basados en líneas de crédito.

Suelen ser préstamos flexibles con cuotas muy rápidas. La duración oscila entre 5 y 12 meses y los tipos de interés suelen ser muy favorables. Sin embargo, hay que moverse con tiempo y preparar la documentación adecuada.

Evidentemente, se trata de operaciones a corto plazo que deben tramitarse y aprobarse con rapidez, con importes que no son excesivos y que, por tanto, no alteran sustancialmente el nivel de endeudamiento y, por tanto, la capacidad de reembolso.

Incluso para estas líneas de financiación, HPM Financial Services puede acompañar a la empresa en su relación con el banco y encontrar la mejor solución posible para acceder al crédito. Basta con seguir las instrucciones, confeccionar una estrategia para presentarla en más de 20 entidades financieras con el fin de conseguir las mejores condiciones para el cliente.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.